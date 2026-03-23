Cómo se escribe sustituye o sustitulle

Sustituye o sustitulle son dos palabras que se pronuncian de forma similar, pero a la hora de escribir tienen significados muy distintos. Para poder escoger la palabra más adecuada, debemos tener muy en cuenta estas definiciones, de lo contrario caeremos en el error de cometer una falta de ortografía. Toma nota de estas definiciones y empieza a corregir algunas faltas de ortografía que muchas veces cometes sin darte cuenta. Solo una de estas dos palabras es correcta.

Por qué “sustituye” es la forma correcta

La palabra viene del verbo sustituir, que significa reemplazar una cosa por otra. Por ejemplo: “Este jugador sustituye al anterior”.

Ahora bien, en ortografía cuando conjugamos ese verbo, en tercera persona del singular del presente, obtenemos:

él/ella sustituye

Y aquí es donde aparece la famosa “y”.

Esto pasa porque los verbos terminados en -uir (como construir, huir, incluir, contribuir…) siguen un patrón bastante claro: cuando se conjugan, añaden una “y” en algunas formas.

Por ejemplo:

construir – construye

incluir – incluye

huir – huye

sustituir – sustituye

No hay “ll” por ninguna parte.

Entonces… ¿de dónde sale “sustitulle”?

La explicación es bastante sencilla: es un error por confusión sonora. Cuando hablamos rápido, la “y” de “sustituye” puede sonar parecida a una “ll”, sobre todo en algunas zonas donde ambas se pronuncian casi igual. Ese fenómeno se llama yeísmo y es muy común en el español actual.

Un truco fácil para no fallar

Si dudas, hay una forma muy simple de comprobarlo.

Piensa en el infinitivo: sustituir.

Ahora cambia solo la terminación, como harías con otros verbos:

sustituir – sustituye

incluir – incluye

construir – construye

Si intentas poner “ll”, rompe completamente la lógica del verbo.

Ejemplos para verlo más claro

A veces lo mejor es ver la palabra en contexto. Aquí van algunos ejemplos:

Este producto sustituye al anterior modelo.

La profesora sustituye al tutor que está de baja.

Una buena actitud sustituye muchas veces la experiencia.

Si intentas poner “sustitulle” en estas frases… chirría bastante.

Se escribe sustituye

Se escribe sustituye con la letra ‘y’. En algunas zonas de habla del español esta letra puede llegar a pronunciarse de forma similar, pero nunca debe trasladarse a la escritura. Escribiremos influye como tercera persona del singular del presente de indicativo del verbo sustituir. Se trata de un verbo que tiene algunas peculiaridades que debemos conocer, empezando por una definición en concreto y terminando con unas conjugaciones un tanto especiales. Toma nota de este significado con los ejemplos necesarios para entender su uso, solo de esta manera podrás escribirlo correctamente.

Ocupar, una persona o una cosa, el lugar o puesto de otra. Pablo estuvo muchos meses de baja, la espalda empezaba a ser un problema a medida que pasaban los meses, al final se le sustituyó por otra persona y a él lo cambiaron a un sector de la empresa menos físico, me parece que ahora está en las oficinas centrales.

Poner una cosa o a una persona en el lugar o puesto de otra. El delegado del gobierno se sustituye cada legislatura, no conozco a nadie que haya repetido en el cargo y mira que llevo muchos años en el partido, los conozco a todos.

Con estos ejemplos y definiciones descubriremos la mejor forma de emplear la palabra sustituye en una frase, sabiendo que se escribe siempre con ‘y’ y se usa en ocasiones muy concretas.

La palabra correcta es sustituye, con “y”. Siempre. “Sustitulle” no es una variante, ni una opción alternativa, ni algo aceptado en ciertos casos. Es simplemente un error bastante común.