Cómo se escribe duodécima o duodecima

La palabra duodécima es un adjetivo numeral que se refiere a algo que es el doceavo de una serie. Esta palabra se utiliza para describir una posición, una fecha, una hora, una nota, etc. Es importante tener en cuenta que la palabra duodécima, a diferencia de otras palabras con el mismo significado, lleva acento. Esto se debe a que la palabra duodécima viene del latín duodecimus, que es una forma de decir «doce». Algunas personas pueden pensar que la palabra duodecima, sin acento, es correcta. Sin embargo, esto no es así. La palabra duodecima sin acento no existe y se considera una falta de ortografía.

Es importante recordar que, en el idioma español, hay muchas palabras que llevan acento. Esto se debe a que algunas palabras se pronuncian de forma diferente si no llevan acento. Por lo tanto, en el caso de la palabra duodécima, el acento es indispensable para que se entienda correctamente su significado. Por lo tanto, la palabra duodecima sin acento no existe y se considera una falta de ortografía.

Para evitar cometer este tipo de errores nada mejor que conocer a fondo cada palabra y evitar de esta manera que se produzcan equivocaciones. Saber cómo se acentúan las palabras correctamente será una de las claves de nuestro éxito. Toma nota de la palabra duodécima, descubre de dónde viene y empieza a utilizarla de la forma más adecuada, solo así evitarás cometer una falta de ortografía al escribir.

Se escribe duodécima

Se escribe duodécima con acento siguiendo las normas de acentuación. Es una palabra que tiene la sílaba tónica en la antepenúltima sílaba, todas las que se encuentran en la misma situación son esdrújulas, se escribirán todas con acento. Sabiendo que lleva acento tendremos que centrarnos en la forma de utilizar este numeral ordinal en un texto. Conocer su definición será un elemento indispensable para profundizar un poco más en el lenguaje.

Indica que el nombre al que acompaña o al que sustituye ocupa el lugar número 12 en una serie. La duodécima de la clase es la que se sienta en esa silla, en este colegio los alumnos se organizan en función de sus notas, puede parecer un tanto cruel, pero es una forma de que se motiven.

Que resulta de dividir un todo en 12 partes iguales. Hace 15 años cuando trabajaba de becario ganaba la duodécima parte de lo que gano actualmente y aún así, era inmensamente feliz.

A partir de ahora escribiremos duodécima de forma correcta, con el acento en la letra que le corresponde y conociendo perfectamente las oraciones en las que podemos utilizar este numeral ordinal.