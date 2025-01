Ya hay día exacto para la próxima subida de las pensiones: la lista completa

En 2025, los pensionistas han recibido una buena noticia con la subida de las pensiones. Sin embargo, no todas las pensiones experimentan el mismo aumento, ya que existen diferencias importantes entre las pensiones contributivas y no contributivas. Las primeras, aquellas derivadas de las aportaciones previas a la Seguridad Social, se han ajustado según el aumento del IPC, lo que asegura que los pensionistas puedan mantener su poder adquisitivo frente a la inflación. Por otro lado, las pensiones no contributivas, destinadas a aquellos que no han realizado suficientes aportaciones, han recibido un incremento mucho mayor, buscando garantizar un nivel mínimo de ingresos para los beneficiarios.

En el caso de las pensiones contributivas, el porcentaje de revalorización ha sido del 2,8% para reflejar la subida del IPC y mantener el poder adquisitivo de los pensionistas. La pensión máxima ha pasado de 3.175 a 3.264 euros al mes, lo que equivale a un aumento de de 89 euros. Mientras, la pensión media ha pasado de 1.441 a 1.481,35 euros, sumando 40 euros mensuales. Por último, la pensión mínima se ha incrementado de 517 a 532 euros, lo que representa 15 euros más al mes.

Subida de las pensiones contributivas en 2025

En 2025, las pensiones contributivas tienen las siguientes cuantías. La pensión máxima de jubilación es de 3.264 euros al mes, mientras que la pensión media alcanza los 1.481,35 euros. Por su parte, la pensión mínima se sitúa en 532 euros mensuales. La pensión no contributiva de jubilación es de 560 euros, y la jubilación RETA llega a 993 euros al mes.

Mientras, la pensión de viudedad es de 923 euros al mes, con 1.033,30 euros si hay cargas familiares. La pensión de orfandad es de 517 euros, y la incapacidad permanente promedia 1.061 euros. Para jubilaciones por gran invalidez, la cuantía es de 1.237,80 euros mensuales sin cónyuge a cargo para mayores de 65 años, mientras que para menores de 65 es de 772 euros. Por último, la pensión de gran invalidez se establece en 1.237,80 euros al mes.

Pago en enero

En enero, tal y como viene siendo habitual los bancos adelantarán el pago de las pensiones respecto a las fechas habituales de la Seguridad Social, que realiza el ingreso entre los días 1 y 4 de cada mes. Esta política busca ofrecer comodidad a los pensionistas, especialmente en un mes con importantes gastos como es enero.

Las fechas estimadas por banco son las siguientes: Bankinter pagará alrededor del 22 de enero, seguido por Banco Santander el 23 de enero. CaixaBank, Banco Sabadell, Ibercaja, Unicaja Banco y Laboral Kutxa realizarán el abono alrededor del 24 de enero. ING lo hará el 25 de enero, mientras que BBVA, Abanca y EVO Banco lo harán el 27. Por último, PiBank efectuará el pago más tarde, alrededor del 3 de febrero.

22 de enero : Bankinter.

: Bankinter. 23 de enero : Banco Santander.

: Banco Santander. 24 de enero : CaixaBank, Banco Sabadell, Ibercaja, Unicaja Banco, Laboral Kutxa.

: CaixaBank, Banco Sabadell, Ibercaja, Unicaja Banco, Laboral Kutxa. 25 de enero : ING.

: ING. 27 de enero : BBVA, Abanca, EVO Banco.

: BBVA, Abanca, EVO Banco. 3 de febrero: PiBank.

Cambios en la edad de jubilación

A partir del 1 de enero de 2025, quienes hayan cotizado menos de 38 años y 3 meses necesitan tener 66 años y 8 meses para retirarse, mientras que quienes superen ese periodo podrán hacerlo a los 65 años.

Este ajuste en la edad de jubilación forma parte de la reforma de pensiones aprobada en 2011. Dicha reforma estableció un aumento gradual de la edad de retiro, de 65 a 67 años, y del tiempo de cotización requerido para jubilarse a los 65, que pasará a ser de 38 años y 6 meses en 2027.

Hasta 2024, la edad de jubilación ordinaria estaba fijada en 66 años y 6 meses para quienes no alcanzaban los 38 años de cotización. Sin embargo, con la llegada de 2025, esta cifra se incrementa a 66 años y 8 meses, mientras que el periodo de cotización mínimo necesario sube a 38 años y 3 meses. Estas condiciones estarán vigentes durante todo el año, manteniéndose la posibilidad de retirarse a los 65 años si se cumplen los requisitos de cotización.

Así quedará la edad de jubilación en los próximos años:

2025 : la edad legal es de 66 años y 8 meses; para jubilarse a los 65, se requiere haber cotizado al menos 38 años y 3 meses.

: la edad legal es de 66 años y 8 meses; para jubilarse a los 65, se requiere haber cotizado al menos 38 años y 3 meses. 2026 : la edad ordinaria será de 66 años y 10 meses; se podrá acceder a los 65 años con 38 años y 3 meses o más cotizados.

: la edad ordinaria será de 66 años y 10 meses; se podrá acceder a los 65 años con 38 años y 3 meses o más cotizados. 2027: la edad legal alcanzará los 67 años; la jubilación a los 65 estará reservada para quienes acrediten al menos 38 años y 6 meses de cotización.

Estos cambios buscan garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones, pero también representan un desafío para muchos trabajadores que deben extender su vida laboral. Por ello, es fundamental planificar la jubilación con antelación y tener en cuenta los requisitos específicos para evitar penalizaciones y cobrar una buena pensión.

En 2025, la base reguladora de las pensiones se calcula considerando los últimos 25 años de cotización, al igual que en 2024. Esto implica sumar las cotizaciones de 300 meses y dividir el total entre 350. Las bases de cotización de los dos últimos años se mantendrán en su valor nominal, mientras que las anteriores se actualizarán según el IPC. En caso de jubilación anticipada, se aplicarán coeficientes reductores, que varían según los meses de adelanto y el periodo de cotización acumulado.