El sector inmobiliario catalán no remontará el vuelo hasta 2018: continuará la tendencia a la baja

Frente al crecimiento del sector inmobiliario del conjunto del territorio español, Cataluña se ha quedado atrás: ha registrado el peor avance de todas las comunidades, con un crecimiento anual del 12,4% y se ha situado por detrás de Extremadura (13,8%) y Canarias (17%).

El efecto del procés ya pasa factura al sector inmobiliario catalán. La comunidad autónoma se ha quedado atrás en la recuperación del mercado de la vivienda en el décimo mes del año, clave en el desafío independentista. Los expertos apuntan que la tendencia a la baja seguirá durante los próximos meses, ya que los datos de octubre registran las operaciones cerradas entre agosto y septiembre.

“En los próximos meses seguirá recogiendo la incertidumbre que genera en el mercado. Esta tendencia se mantendrá estable hasta que las estadísticas recojan los resultados de las elecciones del 21D, en los meses de febrero o marzo”, señala Fernando Encinar, jefe de Estudios del portal inmobiliario Idealista.

“Cataluña ha sido uno de los principales motores de la recuperación del mercado inmobiliario durante buena parte de 2017, pero en los últimos meses esa fuerza se va aminorando. Se nota cierta ralentización, aunque aún es pronto para saber los efectos de la crisis política. Teniendo en cuenta los datos de este mes, todo apunta a que se notará más”, asegura Beatriz Toribio, responsable de Estudios de Fotocasa.

El sector inmobiliario sigue su senda de crecimiento y los últimos datos del mes de octubre publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE) lo demuestran: la compraventa de viviendas en el conjunto del territorio español se ha disparado un 25,7% superando las 37.000 operaciones.

Inversión congelada

No sólo la demanda particular y las operaciones de compraventa se han visto perjudicadas. Si hay una rama del sector que se ha visto verdaderamente golpeada por el conflicto político es la inversión.

El inversor extranjero, generalmente muy interesado en el mercado catalán, no quiere invertir en la comunidad autónoma. Sin embargo, esto no va a salpicar al conjunto del territorio español, según los expertos. “No parece la opción más probable, ya que muchos de los fondos de inversion internacionales con los que hablamos no sienten la misma incertidumbre en Cataluña que con el resto de España y no tienen en mente congelar sus inversiones en el resto de comunidades autónomas”, comenta Encinar.