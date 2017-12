Los hoteles de Barcelona seguirán notando los efectos del ‘procés’ en 2018: sus ingresos caerán el 10%

El octubre negro en Cataluña ha sido una realidad para todos los sectores. Ninguno ha escapado de los efectos del procés y el turismo, uno de los principales motores de la economía catalana, se ha visto fuertemente golpeado por la incertidumbre política: ha registrado un descenso del 4,7% en el número de visitantes, los hoteles ingresaron un 14% menos en el décimo mes del año y las pernoctaciones cayeron un 2,7%. Esta situación, lejos de darse la vuelta, va a extenderse hasta el primer trimestre del próximo año, según un informe elaborado por Exceltur.

Los ingresos de los hoteles seguirán cayendo, sumando meses consecutivos de bajadas. Y esta situación afectará fundamentalmente a los alojamientos de Barcelona. “El descenso esperado de los ingresos se mantendrá durante el primer trimestre de 2018. El efecto sobre la organización de pequeños congresos y convenciones, junto con la incertidumbre en el segmento de ocio hace que el descenso esperado sobre los ingresos de los hoteles de Barcelona para el primer trimestre en relación con el mismo período de 2017 se sitúe en una caída del 10%”, recoge el informe.

No sólo las cuentas del sector hotelero están sobre la mesa. La caída del empleo en el turismo catalán también preocupa a los trabajadores, ya que hay temor a una reducción de plantilla así como existe la incertidumbre de la creación de puestos de trabajo. “Los empresarios turísticos descuentan la posibilidad de tener que empezar a ajustar sus plantillas para adecuarse a los menores niveles de demanda. Concretamente, los hoteles esperan una reducción media del 8,2% de su personal en el primer trimestre de 2018 respecto a los niveles de empleo de los mismos meses de 2017 y las empresas de alquiler de coches del 5%”.

El cierre de año no viene de verde

2017 no cerrará con cifras teñidas de verde. Los datos no mejorarán en diciembre de este año, según las previsiones de la patronal turística, por el ‘efecto vacaciones’ y por la incertidumbre política aún no resuelta ante la llegada de los comicios catalanes. Precisamente el 21-D también es uno de los motivos que frenará la llegada de visitantes a la región y por tanto, provocará un descenso en los ingresos. “Las expectativas empresariales derivadas de la posición de reservas anticipan que se acentúe la caída de los ingresos para el mes de diciembre de 2017 hasta el 15% en el caso de los hoteles. La presencia de un perfil más vacacional tras el parón de la temporada de congresos por las navidades y la incertidumbre asociada al resultado de las elecciones y las reservas ante posibles reacciones sociales posteriores, sitúan las previsiones de descenso de los ingresos hoteleros en diciembre en el 15,2%”.

También estiman que las empresas de transporte de pasajeros registrarán en diciembre una bajada del 4,7% de los ingresos, así como las empresas de alquiler de coches, cuyos ingresos caerán un 4,3.