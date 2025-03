El turismo valenciano empieza a notar una importante mejoría tras los acontecimientos de la DANA. Este dinamismo se aprecia principalmente en la provincia de Alicante, teniendo a Benidorm como mayor referente en este caso.

«La mayor mejoría se nota en Alicante, sobre todo en Benidorm, ya que además en estas fechas se suma una celebración muy especial para los turistas irlandeses y británicos durante este fin de semana, que es San Patrick’s. Benidorm se encuentra ahora en torno al 87% de ocupación, en este fin de semana que también coincide con las Fallas», explica a OKDIARIO Mayte García, directora ejecutiva de Hosbec.

En comparación con el año pasado, son más o menos las mismas cifras. Además, hay que tener en cuenta que en 2024 el festivo caía en martes y era puente, por lo que era más apetecible para una escapada del turista nacional. «El año pasado, Benidorm también estaba en torno al 86-87% de ocupación en estas fechas, por lo que ahora está igualado», defiende García.

«Mientras que en Valencia sí que es verdad que desde febrero más o menos los datos se han normalizado bastante», expone.

Turismo valenciano en Fallas

La ocupación hotelera de Valencia para las Fallas va cogiendo forma y el pico de reservas se alcanza este fin de semana. «Para este período (del viernes 14 al domingo 16) la previsión de ocupación se sitúa en el 75%, mientras que para todo el período desde la Plantà hasta la Cremà (del 14 al 20 marzo) la previsión se encuentra al 70%», aclara.

«Los datos no van mal porque hay que tener en cuenta que este fin de semana de Fallas no incluye el festivo y ya está la ocupación en torno a un 75% en Valencia. No es un mal dato, son unas cifras muy buenas. Se nota una gran movilización del turismo nacional, pero también del internacional, por lo que estamos recuperando el pulso», afirma.

El sector confía en una recuperación de los mercados, sobre todo del doméstico, durante esta semana previa al periodo fuerte de Fallas, con la vista puesta precisamente en las previsiones del tiempo. «Debido a que los modelos meteorológicos ya indicaban que a partir del viernes mejoraba sustancialmente, y según las previsiones el sol lucirá la mayor parte de estas Fiestas declaradas de Interés Turístico Internacional, además de que es la festividad que más atractivo tiene para el mercado español e internacional», asegura.

Hay que tener en cuenta que la ciudad de Valencia tiene en el mercado cerca de 20.000 plazas hoteleras y unas 32.000 plazas en viviendas turísticas disponibles para alojar a los turistas.