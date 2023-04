Tu banco te puede dejar al descubierto ante Hacienda: todo lo que le cuenta sobre ti

Estamos ya en plena campaña de la renta 2022, con el plazo abierto desde el pasado 11 de abril para presentar la declaración de forma telemática, un plazo que concluirá el 30 de junio y que desde el 5 de mayo se podrá hacer telefónicamente, mientras que para hacerla de forma presencial habrá que esperar al 1 de junio. Te contamos la información que pasa del banco a Hacienda para que tengas en cuenta todo lo que tu entidad financiera cuenta sobre ti y tus movimientos financieros.

Del banco a Hacienda: esto dice tu banco de ti

Todas las operaciones bancarias que se suelen realizar habitualmente quedan entre la entidad financiera y su clientela, como norma general, como transferencias, ingresos o pagos, aunque hay algunas excepciones, como cuando superan los 3.000 euros. Los bancos tienen la obligación de avisar a Hacienda cuando se detecten movimientos de dinero que puedan resultar sospechosos, tanto si es por una frecuencia inusual como por ser una gran cantidad.

El objetivo de esas notificaciones del banco a Hacienda es combatir ilegalidades, como pueda ser el blanqueo de capitales o el fraude fiscal, ya que si una persona mueve tales cantidades de dinero es necesario saber si son movimientos legales. Es necesario entonces que los ciudadanos sepan que ciertas operaciones bancarias pueden hacer saltar las alarmas de Hacienda, algo que no debe ser motivo de preocupación si están dentro de la legalidad.

Cada final de año, las entidades bancarias comunican a Hacienda el saldo en las cuentas de sus clientes, los intereses que han generado las inversiones realizadas, incluyendo depósitos, acciones, fondos de inversión, etc. Es importante destacar que las transferencias no se comunican, ya que no se consideran un riesgo en su sentido estricto. Además, las aportaciones monetarias que se realicen de forma habitual son susceptibles de ser investigadas.

Tu banco avisará también a Hacienda en el caso de que detecte transacciones que incluyan billetes de 500 euros, sin importar la cantidad, esto es, si tan sólo ingresas un billete de 500 euros, se investigará su procedencia.

Préstamos y créditos

Es importante destacar también que Hacienda vigilará con especial atención todos los préstamos y créditos de más de 6.000 euros, así como cualquier operación que supere los 10.000 euros.