Este mes de julio cierra dejando clara una cosa; Trump hace y deshace como más le conviene. El presidente estadounidense ha conseguido marcar incluso el ritmo de los mercados, y mientras los inversores centran su atención en la reunión de la Reserva Federal, el dólar estadounidense ha alcanzado su nivel más alto del mes, pese a la caída del precio del petróleo.

Esta euforia por los billetes verdes podría no terminar aquí. Los mercados están descontando una probabilidad cercana al 81% de una subida de tipos en la reunión de septiembre del banco central. Si esto ocurre, los expertos creen que dará aún más apoyo al dólar.

En este sentido, lo más probable es que alcance nuevos máximos y probablemente mantendrá su fortaleza, «especialmente frente a las divisas de menor rendimiento, como el yen japonés y el franco suizo», dijo Mahjabeen Zaman, jefa de investigación de divisas de ANZ Bank.

Pero el dato de la Fed no es el único que podría impulsar al billete americano; los inversores también estarán atentos a los datos del PIB estadounidense del segundo trimestre y al indicador de inflación preferido de la Reserva Federal, la inflación PCE subyacente, para obtener más pistas sobre la salud de la mayor economía del mundo.

Reunión de la Reserva Federal

Sin embargo, no todos los analistas creen que el rally del dólar vaya a prolongarse. Pablo Vega, experto en mercados, espera que el billete verde «conserve cierta fortaleza», aunque considera que su margen de apreciación será más limitado tras la reciente caída del petróleo.

A su juicio, la tregua entre Estados Unidos e Irán reduce la presión para que la Reserva Federal vuelva a subir los tipos, aunque es consciente de que un escenario de tipos elevados durante más tiempo seguiría respaldando al dólar.

Manuel Pinto, analista de mercados, coincide en que el recorrido alcista del dólar podría ser limitado, aunque por motivos distintos. En su opinión, resulta difícil que el billete verde inicie una tendencia alcista sostenida mientras convivan la refinanciación de un volumen récord de deuda y las crecientes necesidades de financiación de las grandes tecnológicas para invertir en inteligencia artificial.

El dólar sacude España

Si bien, ambos expertos coinciden en que el principal canal de transmisión para la economía española sería la energía. Como explica Vega, un dólar más fuerte encarece en euros el petróleo, el gas y otras materias primas negociadas en esa divisa, lo que dificulta la desinflación y reduce la capacidad de gasto de hogares y empresas.

En la misma línea, Pinto recuerda que cerca de un tercio del gas natural licuado que importa España procede de Estados Unidos y se paga en dólares, por lo que una apreciación del billete verde encarecería automáticamente una parte relevante de las importaciones energéticas. No obstante, matiza que «España no sería probablemente una de las economías europeas más perjudicadas por un dólar más fuerte».

En lo que respecta a la Bolsa española, las compañías con mayor exposición a Estados Unidos serían las principales beneficiadas. Destacan Ferrovial, ACS, Fluidra, Acerinox y Grifols. Incluso Santander podría verse favorecido por sus últimas inversiones en el mercado estadounidense.

En el lado contrario, Vega señala que IAG sería una de las empresas más expuestas por el peso del queroseno, denominado en dólares, mientras que Pinto pone el foco en las compañías con un elevado consumo de gas, cuyos costes energéticos aumentarían con un dólar más fuerte.

Próxima reunión del BCE

Sin duda, la reunión de hoy de la Fed marcará el rumbo de la moneda y de la economía en general. Incluso tendrá efectos al otro lado del Atlántico. En este sentido, el BCE también puede verse condicionado por la decisión.

Los expertos consideran que el tipo de cambio no es un objetivo directo de la institución, pero sí un canal de transmisión que vigila de cerca. Una depreciación persistente del euro podría ralentizar la desinflación y reforzar la necesidad de mantener los tipos en niveles restrictivos durante más tiempo.

Sin duda, un dólar más fuerte reduce el margen del BCE para acometer nuevos recortes de tipos si termina trasladándose a una mayor inflación.