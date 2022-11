Los transportistas alertan sobre su huelga: «No somos una minoría, se van a llevar una sorpresa»

Los transportistas echan un pulso al Gobierno convocando una huelga indefinida. Si el Ejecutivo no se comunica con ellos a lo largo de esta semana para acoger sus reivindicaciones, los transportistas pararán sus vehículos. Convocados por la Plataforma Nacional de Defensa del Transporte, los conductores han sido llamados al paro tal y como lo hicieron el pasado mes de marzo provocando un caos logístico sin precedentes. Los representantes sindicales reclaman no trabajar con pérdidas y creen que el problema del transporte no se subvenciona con la ayuda de 20 céntimos. «Si sólo sabemos negociar con subvenciones vamos mal», apostilla Rafael Alamillo miembro de la Junta Directiva de la Plataforma Nacional de Defensa del Transporte, la asociación que ha convocado la huelga.

Según han informado los convocantes, los paros comenzarán el próximo domingo 13 de noviembre a las 12 de la noche y durarán de forma indefinida. «Sólo si la ministra de transportes, Raquel Sánchez, firma nuestras reivindicaciones a corto plazo desconvocaremos la huelga», explica Alamillo en una entrevista con OKDIARIO en la que también asegura que los paros durarán tanto como quiera la ministra. Sin embargo, aún no tienen noticias sobre el Ejecutivo a pesar de darles un plazo de una semana de gracia para negociar por lo que previsiblemente la huelga se producirá.

En caso de celebrarse, la huelga será pacífica, aunque no descartan que algunos conductores se tomen la venganza por su mano. Además, la Plataforma Nacional de Defensa del Transporte avisa de que no son una minoría, tal y como les identifica la ministra. «Pueden llevarse una sorpresa, como ocurrió en marzo», alerta Alamillo en una conversación con este medio. Y es que el pasado marzo estos transportistas consiguieron tensar la cadena de valor hasta el punto de que el desabastecimiento llegó a algunos establecimientos. Esto obligó al Ejecutivo a mover ficha y pactar subvenciones directas al sector y un descuento de 20 céntimos para los carburantes. Sin embargo, estos 20 céntimos parecen no ser suficientes y ahora el sector demanda mayores derechos a la hora de ejercer su actividad.

De este modo, los transportistas han decidido volver a hacer huelga tan sólo ocho meses después del primer parón. La huelga se producirá en unas fechas donde el consumo se dispara debido al Black Friday y el periodo navideño que llegará en unas semanas. Además, el paro de transportistas se agrava, ya que asociaciones del sector primario como Aseprex se han unido a la convocatoria. Pero los transportistas son tajantes: «La ministra puede parar el desabastecimiento si se sienta a negociar». Por el momento, en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana la voluntad de negociar brilla por su ausencia.