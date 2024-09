Los sindicatos del ERE de MásOrange van a estudiar que sólo exista una mesa de negociación para seis jurídicas porque entienden que «lo correcto y legal es tener tantas unidades negociadoras como empresas afectadas», y en caso de que no sea correcto se trataría de «lograr la nulidad del despido colectivo».

De igual forma, desde los sindicatos también achacan la situación de la empresa a la gestión. «Se llenan los bolsillos con inmerecidas retribuciones, mientras provocan la pérdida de 160.000 clientes en apenas 5 meses», defienden.

Como se indica en un comunicado de CCOO: «La Dirección ha maquinado una mesa de negociación única para seis jurídicas distintas, alegando la existencia de un presunto grupo laboral que se ha sacado de la manga y del que, hasta ahora, no había noticias. Cuando faciliten la documentación a la que están obligados, analizaremos con detalle este presunto grupo laboral sorpresivo y, en su caso, impugnaremos la validez de la mesa, pues entendemos que lo correcto y legal es tener tantas unidades negociadoras como empresas afectadas. Si, como sospechamos, este grupo laboral es un invento de la Dirección para colar en la mesa algún sindicato afín a sus intereses que nadie ha votado en MásOrange y alterar fraudulentamente la representatividad social, ejerceremos las acciones necesarias para lograr la nulidad del despido colectivo».

Desde CCOO también se cree que éste sólo va a ser el primero tras la fusión. «Este ERE es sólo el principio. Más adelante podrán venir otras agresiones en forma de presiones y acoso para forzar bajas y dimisiones, despidos individuales indiscriminados, externalizaciones, movilidad geográfica y funcional, rebaja de condiciones laborales, erradicación de los convenios colectivos, congelación salarial, recortes en la retribución variable, en los beneficios sociales y en la jornada de verano… y probablemente, otros ERE a medio/corto plazo, porque contrariamente a lo que se piensa, no existe un plazo legal mínimo que les impida ejecutar el siguiente despido colectivo», exponen.

«Las trabajadoras y trabajadores afectados por el ERE y en riesgo de despido son 4.607. Hay 2.853 personas de OSP, 149 de OSFI, 276 de Euskaltel, 243 de RCable, 946 de Xfera y 140 de Lorca. Como la empresa quiere deshacerse de 795 personas, supone el 17,26% de afectación de la plantilla», aclaran.

«Es un ERE forzoso»

«Están diciendo que es un ERE voluntario y a nosotros no nos consta nada de eso. Nos consta que es un ERE forzoso con cupos de voluntariedad, ya que la dirección no nos ha asegurado que en este proceso no tenga la intención de que salga gente de forma forzosa. Por tanto, nos están mintiendo», explican a OKDIARIO fuentes sindicales.

Además, desde MásOrange se negaba que se fuera a producir un ERE. «Llevan todo este año diciendo que no iban a hacer un Expediente de Regulación de Empleo, porque estamos en una empresa de crecimiento, y al final lo han presentado. Por ello, la credibilidad de la dirección se ha caído por los suelos», aclaran.

El conjunto de organizaciones sindicales (CCOO, UGT, USO, ELA Y CGT) defienden que «el elemento esencial en cualquier escenario de acuerdo se asienta sobre la base de una voluntariedad completa y absoluta, sin subterfugios ni sucedáneos».

«Para que el escenario de voluntariedad real pueda funcionar, serán necesarias unas condiciones indemnizatorias equivalentes, e incluso que puedan superar las acordadas unánimemente por todas las partes en el ERE de OSP de 2021», explican.

Afectaría al 17% de la plantilla

Según fuentes sindicales, «el ERE forzoso de MásOrange está totalmente injustificado porque es una compañía en progresión y que cuenta con buenos resultados económicos y financieros. Además de que contradice las promesas realizadas por la Dirección sobre no ejecutar un despido colectivo en MásOrange».

En concreto, este ERE supone el despido de 795 trabajadores, más del 17% de la plantilla. «Exigimos la retirada del ERE y buscar soluciones que no impliquen echar a la calle a 795 personas, ni arriesgar imprudentemente la viabilidad de la compañía», aclaran.