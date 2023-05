Todo el mundo está hablando de las sandías de Mercadona y esta es la razón

Mercadona es uno de los supermercados favoritos de los españoles y no es para menos. Sus productos son de una gran calidad y tienen una oferta muy variada que nos hace la vida más sencilla. También sus productos de marca blanca son estupendos y nos permiten ahorrar muchísimo a final de mes si hacemos una suma de lo que nos dejamos en hacer la compra. En el caso de las frutas y verduras, la calidad es increíble porque Mercadona se encarga de contactar con los mejores proveedores para que los clientes estén satisfechos. Ahora, con la llegada del verano una de las frutas que más se consume es la sandía. Pero, ¿qué está pasando exactamente con las sandías de Mercadona? Todo el mundo las quiere comprar y el motivo tiene mucho que ver con esta curiosidad en la que seguro no te has fijado.

El éxito de las sandías de Mercadona

El verano está a la vuelta de la esquina, de modo que si acudes a Mercadona a hacer la compra, seguro que en tu carro caerá algún de los helados que estos últimos días han lanzado los supermercados de Juan Roig. Sin embargo, esta es la temporada en la que también apetece tomar frutas bien frías y ligeras y entre esta gama no pueden faltar las sandías, que de hecho, son ya uno de los productos más vendidos en Mercadona. La sandía es una fruta ligera y muy fresquita que se convierte en perfecta para tomar un snack o para acompañar la comida con un postre saludable.

¿Pero a qué se debe el éxito de esta fruta en los supermercados valencianos? Pues por lo visto, tiene que ver con el hecho de que sean de origen 100% español, algo que los clientes valoran y que además garantiza toda la calidad que buscamos cuando compramos este tipo de fruta.

El compromiso de Mercadona con el producto nacional es de sobras conocido, de modo que no podía ser de otra manera con las sandías que ya encontramos en su sección de frutas y verduras. En este caso, el origen es almeriense, ya que Mercadona colabora con varios proveedores de Almería, entre los que están: Agrupapulpí Agroiris, , Agroponiente y Anecoop (Cooperativas de Almería), Caparros Nature, Murgiverde, Navarro de Haro, Unica Fresh y Vicasol.

Y para esta temporada Mercadona tiene previsto hacerse con unas 20.000 toneladas de sandías de Almería, hasta el fin de la temporada en octubre y que serán vendidas en sus supermercados de toda España, para poder abastecer así a sus «Jefes» con un producto de calidad.

Así, la apuesta de Mercadona por el producto español es más que clara. De hecho, la cadena asegura que más del 85% de su surtido es de origen español, a partir de productos que se cultivan, se pescan, se elaboran o se envasan en nuestro país.

Otras frutas de origen nacional en Mercadona

Y junto a esas 20.000 sandías que han comprado ya para esta temporada, Mercadona se ha hecho también con 220.000 toneladas de naranjas, mandarinas, limones y pomelos que se han producido en la Comunidad Valenciana, Andalucía, Región de Murcia, Cataluña y Canarias. De hecho, hace ya muchos años que al menos el 90% de sus naranjas son de origen español.