Telefónica asumirá un coste de 1.500 millones de euros antes de impuestos con el pacto alcanzado este martes con los sindicatos UGT y CCOO que supondrá la salida de cerca de 2.700 trabajadores en España. Ese impacto contable se reflejará en los resultados del cuarto trimestre de 2021, según adelantó la compañía.

En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el gigante de las telecomunicaciones español informó de que ambas partes han aprobado por unanimidad el Plan de Suspensión Individual (PSI) de empleo planteado por la empresa y al que podrá adherirse alrededor del 15% de la plantilla conjunta de todas sus filiales en España.

El PSI está abierto para empleados nacidos desde 1967, con una antigüedad en la empresa de 15 años. En total, podrán solicitar la salida hasta 4.532 personas que cumplen los requisitos.

Telefónica dijo que los ahorros anuales promedio de gastos directos se situarán por encima de los 230 millones a partir de 2023. «En cualquier caso, el impacto generado de caja será positivo desde 2022 al igual que la captura de ahorros, ya que la salida de empleados se prevé que tenga lugar durante el primer trimestre de 2022», explicó el grupo en un comunicado.

Negociaciones fluidas

Según fuentes cercanas a la negociación, es un acuerdo que Telefónica esperaba en los términos pactados y que, por tanto, es «satisfactorio» para la compañía porque «salen los números». Además, las conversaciones entre los sindicatos y la empresa han sido «fluidas» y no se han topado con escollo alguno, tal como demuestra la corta duración de las mismas, apenas dos semanas, añaden.

De acuerdo con fuentes sindicales, al plan se podrán adherir un máximo del 75% de trabajadores de más de 54 años que reúnan las condiciones de antigüedad de las áreas denominadas no críticas (2.285 empleados), el 38% de las críticas (483 empleados) y el 100% de los mandos (214).

Con respecto a la oferta económica, los nacidos en 1967 recibirán el 68% del salario regulador, mientras que los nacidos con anterioridad a ese año percibirán el 65%.

Los trabajadores que no puedan acceder a la jubilación ordinaria a los 65 años podrán solicitar, en el momento de la adhesión, que la cantidad o monto total de la renta comprometida hasta los 65 años se reparta en 24 mensualidades más, hasta la edad ordinaria de jubilación. Asimismo, se inscribirá a las personas que presenten su solicitud al plan pero no que sean aceptadas, con el objetivo de que no sufran penalizaciones en otros procesos.

La empresa asumirá el 100% del coste del convenio especial de la seguridad social hasta alcanzar la edad de jubilación ordinaria, además de mantener el seguro colectivo de riesgo, las aportaciones del plan de pensiones y la póliza de salud hasta 65 años. Junto al PSI, Telefónica y sindicatos han firmado también este martes el Plan Social de Empleo (PSE) y la prórroga del Convenio Colectivo (CEV).