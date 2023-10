¿Estás cobrando el subsidio por desempleo y crees que tienes todo bajo control? Pues quizás te lleves una sorpresa cuando el SEPE revise tu situación económica y descubra que no cumples los requisitos para recibir esta ayuda. Se te va a acabar el paro de un plumazo: fíjate bien porque te quedas sin dinero. ¿Quieres saber por qué? Sigue leyendo y te lo explicamos.

La situación en la que se puede acabar el paro de golpe

Si estás cobrando el subsidio por desempleo y tienes una vivienda en alquiler, debes tener cuidado con los ingresos que percibes por esa actividad. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) puede retirarte la ayuda si superas el límite de rentas establecido por la ley. ¿Pero por qué? Tiene que ver con los requisitos debes cumplir y las consecuencias que puede tener incumplirlos.

No debemos olvidar nunca de que el subsidio por desempleo es una prestación que se concede a las personas que se han quedado sin trabajo. Para acceder a esta ayuda, se deben cumplir una serie de requisitos, entre los que se encuentra el de no tener unas rentas superiores al 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Esto significa que, en 2023, los ingresos mensuales no pueden ser mayores a 810 euros.

Estos ingresos se computan teniendo en cuenta todas las fuentes de renta de la persona solicitante y, en su caso, de su unidad familiar. Por tanto, si tienes un piso en alquiler, debes declarar los ingresos que obtienes por esa actividad al SEPE y asegurarte de que no superen el límite establecido. Si el precio del alquiler es superior a 810 euros al mes, no tendrás derecho al subsidio por desempleo.

¿Qué consecuencias puede tener incumplir este requisito?

Si percibes unos ingresos por alquiler superiores al límite de rentas y no lo comunicas al SEPE, puedes incurrir en una infracción que puede acarrear la extinción del subsidio por desempleo y la obligación de devolver las cantidades indebidamente percibidas. Además, puedes enfrentarte a una sanción económica o incluso penal, según la gravedad de la infracción.

Por eso, es importante que informes al SEPE de cualquier cambio en tu situación económica que pueda afectar a tu derecho a estar cobrando el paro. Si se trata de un exceso puntual de rentas, como puede ser el caso de recibir una herencia o finalizar un contrato de arrendamiento, debes comunicarlo en el plazo de 30 días desde que se produzca. En ese caso, el SEPE suspenderá el pago del subsidio por un mes y lo reanudará cuando se restablezca el cumplimiento del requisito.

¿Qué otras opciones tienes si tienes un piso en alquiler y estás desempleado?

Si tienes un piso en alquiler y estás desempleado, pero no cumples los requisitos para cobrar el subsidio por desempleo, puedes optar por otras alternativas para obtener unos ingresos mientras buscas trabajo. Por ejemplo, puedes solicitar alguna de las ayudas extraordinarias que existen para los colectivos más vulnerables, como el Ingreso Mínimo Vital o el Programa de Activación para el Empleo. Estas ayudas tienen sus propios requisitos y condiciones, que puedes consultar en la página web del SEPE o en las oficinas de empleo.

Otra opción es buscar otras fuentes de ingresos compatibles con el alquiler de tu vivienda, como realizar trabajos por cuenta propia o ajena de corta duración o baja remuneración. En ese caso, también debes informar al SEPE de tu situación laboral y comprobar si puedes compatibilizar tu trabajo con alguna prestación o subsidio por desempleo. Así podrás mejorar tu situación económica sin perder tus derechos como desempleado.

¿En qué otros casos el SEPE te puede quitar el paro?

Además del caso que os hemos explicado, hay otras situaciones en las que el SEPE puede extinguir tu prestación por desempleo. Estas son algunas de ellas: