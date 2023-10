Si cobras 1.500 euros al mes esto te interesa: tu futuro está en juego

Tu futuro está en juego, si cobras 1.500 euros al mes te interesa saber cómo quedará tu pensión para que no haya sorpresas. El dinero que acabarás cobrando después de varios años de trabajo es algo que nos preocupa a todos. Las pensiones se han convertido en el objetivo final de una población que cada vez trabaja más por menos. Por mucho que intentemos no pensar en ello, hoy en día un sueldo de 1.500 euros no es ningún lujo, dado el precio de todo, el día de mañana veremos en qué se queda.

Tu futuro está en juego, así quedará tu pensión si cobras 1.500 euros al mes

El cálculo de las pensiones es variable, es decir, depende en gran medida de los años trabajados y de la manera en la que has acabado cumpliendo con los años que piden para jubilarte. Es decir, si has llegado o no a la edad reglamentaria, que como sabemos se va incrementando con la edad.

Se necesitan un mínimo de años cotizados para cobrar una pensión de jubilación, un total de 15 años que serán los que marcarán el inicio de una fase que supone cobrar una cantidad de dinero en base a un sueldo que acabará siendo el que marque el destino de la jubilación. Dependiendo de los años en los que se ha cobrado ese dinero, el resultado acabará siendo de un mínimo de 652 euros hasta un máximo de 1.283 euros.

Un dinero que la persona se habrá ganado en algunos casos trabajando más de 40 años, toda una vida. Pero también alejando la fecha de su jubilación, cuánto más lejos esté, más posibilidades de acabar cobrando una cantidad de dinero que debe ser suficiente para poder vivir dignamente durante un largo periodo de tiempo.

Debemos tener en cuenta que el cálculo de esta pensión cambiará si estamos ante un año más o menos de jubilación. Es decir, si esperamos a tener la edad o incluso superarla, en ese caso, hasta se puede cobrar más dinero de lo que estaría marcado. Por lo que, quizás si el estado de salud y las circunstancias lo permiten nos podemos esperar o no.

Cada persona llega a la jubilación con unas condiciones, evidentemente, después de toda una vida trabajando son pocos los casos en los que se está al 100% al final de este recorrido.