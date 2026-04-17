La Seguridad Social no tiene escapatoria: la OCU revela quiénes cobrarán los atrasos que el INSS admitió por error

En los últimos meses, muchos jubilados han visto cómo su pensión era algo más baja de lo esperado sin entender muy bien el motivo. No se trataba de un cambio anunciado ni de una reforma nueva, sino de algo más técnico que ha terminado teniendo consecuencias reales en el bolsillo de quienes se han retirado este mismo año. Sin embargo, ahora la Seguridad Social ha dado marcha atrás y ha reconocido que se estaban aplicando unos recortes superiores a los que correspondían en determinados casos. La corrección ya es oficial y, según ha confirmado la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), tendrá efectos retroactivos, lo que significa que habrá devoluciones para quienes se hayan visto afectados.

No es una situación generalizada para todos los pensionistas, pero sí lo suficientemente relevante como para que convenga entender bien a quién afecta y qué se puede esperar a partir de ahora. El origen del problema está en cómo se han aplicado los coeficientes reductores en las jubilaciones anticipadas voluntarias durante los primeros meses de 2026. En lugar de seguir el sistema transitorio que estaba previsto en la normativa, se empezaron a aplicar unos coeficientes más elevados, pensados para años posteriores. Y esto ha tenido un efecto claro, ya que quienes se jubilaron anticipadamente se encontraron con una pensión más baja de la que realmente les correspondía según la ley vigente.

La propia normativa contemplaba un periodo de transición entre 2024 y 2033 precisamente para suavizar este tipo de situaciones, pero ese régimen dejó de aplicarse desde enero de 2026, lo que ha provocado el desajuste que ahora se ha tenido que corregir por parte de la Seguridad Social y que confirma la OCU.

La OCU revela quiénes cobrarán los atrasos de la Seguridad Social

No todos los pensionistas entran dentro de esta revisión. Por un lado, se trata de personas que se han jubilado anticipadamente de forma voluntaria en 2026. Y, además, en muchos casos, con pensiones iniciales que superaban el límite de la pensión máxima del sistema. En estos casos, el recorte aplicado fue mayor del que correspondía, lo que ha reducido la cuantía mensual que estaban cobrando. Es decir, no es un problema de toda la población jubilada, sino de un grupo concreto que coincide con ese perfil.

Tras detectar el problema, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha rectificado el criterio aplicado y ha decidido volver a lo que establece la ley: aplicar el régimen transitorio vigente hasta 2033. Esto implica que las pensiones afectadas se van a recalcular con los coeficientes correctos, lo que supondrá una mejora en la cuantía mensual para quienes estaban cobrando menos de lo debido.

Así se devolverá el dinero

Uno de los puntos más importantes de esta decisión es que tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026. Esto significa que quienes hayan cobrado de menos durante estos meses recibirán la diferencia. Es decir, no sólo se ajustará la pensión a partir de ahora, sino que también se devolverá el dinero que no se ha percibido correctamente en este tiempo. Este tipo de correcciones no siempre incluyen atrasos, pero en este caso sí, lo que supone un alivio para quienes se han visto afectados.

No hay que hacer ningún trámite

Una de las dudas más habituales en estos casos es si hay que reclamar o presentar algún tipo de solicitud. En este caso, la respuesta es que no ya que la revisión se hará de oficio, es decir, será la propia Seguridad Social la que revise los expedientes y aplique la corrección sin que el pensionista tenga que pedirlo.

Aun así, desde la OCU recomiendan revisar bien la pensión una vez se actualice. Conviene comprobar que el nuevo importe es correcto y que el coeficiente aplicado se ajusta a lo que marca la normativa. Si hubiera algún problema o la revisión no llegara, entonces sí sería el momento de solicitar información o, en su caso, reclamar.

Por qué se ha producido este ajuste

Detrás de este cambio está la reforma de pensiones aprobada en 2021, que modificó la forma de aplicar los coeficientes reductores en la jubilación anticipada. Antes se aplicaban sobre la base reguladora, pero tras la reforma pasaron a calcularse sobre la pensión teórica, lo que en algunos casos, especialmente en trayectorias laborales más largas o con salarios más altos, podía resultar más perjudicial.

Para evitar un impacto brusco, se estableció ese periodo transitorio entre 2024 y 2033. El problema es que, al dejar de aplicarlo en 2026, se han generado estos recortes indebidos que ahora se están corrigiendo.

En definitiva, y aunque no es necesario hacer trámite alguno, sí es recomendable estar pendiente de la revisión. Comprobar la cuantía de la pensión, revisar los cambios y asegurarse de que todo está en orden puede evitar problemas más adelante. En caso de dudas, siempre se puede solicitar información a la Seguridad Social o recurrir a asesoramiento especializado.