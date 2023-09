SECTOR ALIMENTARIO El sector del aceite responde a la polémica: el precio es menor fuera de España por cosechas anteriores

El precio del aceite de oliva virgen extra (AOVE) aumentó en España un 15,4%, en tan sólo la segunda mitad del pasado julio, hasta una media de 9,42€. Mientras tanto, los supermercados extranjeros están ofreciendo el ya conocido como oro líquido mucho más barato: en Alemania por menos de 7 € o en Irlanda por menos de 5 €. Los implicados afirman que esto se debe «a lotes que han sido comprados o envasados antes de la escalada de precios», según fuentes del sector. Las mismas fuentes prevén que «esos países van a tener problemas para hacerse con el aceite suficiente».

El sector explica que esto sucede también en España: «No hace falta irse fuera, dentro de de aquí también en determinados supermercados podemos ver determinadas partidas o marcas de aceite que tienen unos precios muy diferentes de otros». La explicación está en el aprovisionamiento anterior. «La escalada de precios ha sido muy rápida y eso hace que alguien que haya comprado el aceite hace tres meses y lo está poniendo ahora en el mercado lo haga con un precio muy inferior». En definitiva, «rige la ley del mercado pues cada distribuidor maneja unos márgenes».

La causa del aumento del precio del aceite

La subida del precio del aceite de oliva en España se debe a dos factores, según las fuentes:

Escasez : «Es un producto que está muy sujeto al mercado, es decir, a la oferta y la demanda. El problema que tenemos en estos momentos es de oferta y en la medida en que eso se corrija o se agrave, pues el precio pues se moverá.

: «Es un producto que está muy sujeto al mercado, es decir, a la oferta y la demanda. El problema que tenemos en estos momentos es de oferta y en la medida en que eso se corrija o se agrave, pues el precio pues se moverá. Efecto acopio: «Está calando un rumor que dice que hay que consumir aceite porque o va a ser mañana más caro, o directamente no se va a encontrar. Esto está haciendo ese efecto de acaparamiento del producto que, a su vez, está estrangulando el mercado.

Esta situación sólo tiene una solución: «Que llueva». Pero la cosecha actual ya está condenada. «La aceituna que tiene el árbol ya la tiene, no puede tener más aunque llueva ahora, pues la cosecha de este año ya está y va a ser bastante corta».

El principal causante de esta situación ha sido la falta de lluvia. «La sequía hizo su papel durante todo el invierno pues ha llovido poco e hizo bastante calor. La primavera es un momento muy crítico para el olivar pues es precisamente cuando está en floración y el árbol tiene que decidir con qué aceituna se queda de todas esas flores que tiene. Se quemó mucha flor por el exceso de calor. Por eso estamos en esta situación tan mala», mantiene el sector del aceite.

Acusaciones de enriquecimiento

El sector desmiente las acusaciones de un posible enriquecimiento a costa de la subida del precio. «El sector en absoluto se está aprovechando del problema. Se estaría aprovechando si tuviese una producción normal y estuviera vendiendo al doble de precio, pero no es el caso».

De hecho, la fuente indica que la situación es opuesta. «Lo que se está haciendo es intentar recuperar vía precio los ingresos que no puede obtener por no tener mercancía y aún así no sale a cuenta. Esto es malo para el sector, también para la mano de obra que no ha podido ser contratada por no haber cosecha.

Por tanto, el sector ha indicado que el hecho de que el precio del aceite sea más barato en el extranjero que en España es temporal. Cuando se vayan terminando las provisiones anteriores los supermercados de otros países vivirán con retraso la escalada de precios que ha habido a nivel nacional.