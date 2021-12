Si todavía no has celebrado el amigo invisible y tampoco has comprado ningún regalo o si estás a la búsqueda de un regalo de Navidad de última hora, no hace falta que des más vueltas. En El Corte Inglés puedes encontrar muchas propuestas entre las que destaca una de las firma Scalpers que seguramente, es actualmente su artículo más «top» y además se vende a un precio increíble.

Scalpers tiene el regalo de amigo invisible más top y a un precio irresistible

El producto que queremos que conozcáis de la firma española Scalpers no es solo uno de los mejores regalos que podéis hacer estos días, sino que seguro que también lo vas a querer para ti mismo, ya que es un artículo «top» que además, para muchas personas se ha convertido en algo esencial.

Se trata de la gorra de hombre (aunque si eres mujer también la puedes llevar sin problema) de Scalpers que puedes encontrar en los corners que la firma tiene en El Corte Inglés. Una gorra que destaca por el acierto en su color azul marino (ya que es uno de los tonos tendencia de la temporada) y la presencia de su logo, que ya sabéis que es una calavera, de color blanco. Su precio es por otro lado, insuperable ya que solo nos va a costar 29 euros (la talla es única).

Estamos hablando así de la gorra de la temporada, que es actualmente la más vendida de la firma dado que combina con todo y además, está elaborada en algodón. De este modo, será una gran compra ya que la vais a poder llevar durante años o de hecho, la disfrutará la persona a quien se la regaléis. Y para que nos dure tiempo, se recomienda lavarla en la lavadora a 30 grados y no secarla en la secadora. En el caso de querer plancharla (aunque no os hará falta) podéis hacerlo a una temperatura máxima de 110 grados.

La gorra Scalpers es solo uno de los muchos modelos que la firma tiene en su propia tienda o en El Corte Inglés. Otro de los modelos es este que veis arriba, con cierto estilo vintage, combinando tres colores (blanco, azul marino y granate), con estampado de letras en la parte frontal y diseño de rejilla en la parte trasera Otra gorra que es tendencia esta temporada, de modo que también se está vendiendo mucho ya que además, su precio es de solo 29.90 euros.