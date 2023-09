Tras la pandemia, el sector del automóvil vivió una de las mayores crisis de su historia por la falta piezas en las fábricas, que provocó la paralización de las fábricas y una importante reducción de la demanda en el mercado. Unos niveles de abastecimiento que se han estabilizado entre finales de 2022 y principios de 2023, pero que, ahora, se vuelven a tambalear.

Una prueba de ello es que Renault estudia cerrar durante una semana por bajo aprovisionamiento de material en pleno aumento de la demanda en las plantas de Valladolid y Palencia, por la llegada de los nuevos modelos a las factorías. Situación que también atraviesan marcas como Volkswagen y Stellantis.

Así lo han confirmado fuentes cercanas a la situación en conversaciones en OKDIARIO que han señalado «las instalaciones de Renault en España se están viendo afectadas por los efectos derivados de la falta de piezas en el mercado, lo que nos ha obligado a llevar a cabo medidas extraordinarias para hacer frente a la penuria en el abastecimiento en las líneas de producción». «De aquí a final de año, estamos estudiando cerrar 20 días alternos las plantas por este problema, que al final termina siendo un mes aproximadamente», concretan.

«Por el momento, se descarta del análisis la convocatoria de un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) por causas productivas y organizativas, ya que los días que está contemplado parar se compensaran con los días de bolsa de trabajo estipulados en el convenido», destacan las citadas fuentes a este diario.

Lo cierto es que Renault no es el único fabricante que está afectado por la falta de piezas en el mercado, la planta de Seat Martorell también está registrando interrupciones en sus líneas de producción por el parón de la actividad de un proveedor de una pieza clave para el ensamblaje de los coches tras las inundaciones de Eslovenia.

Renault y la falta piezas

Una situación que no es nueva para el fabricante y que sigue siendo mejor que a principios de 2021 cuando estalló la falta de piezas en el mercado. «Estamos diciendo adiós, pero no lo hemos dicho todavía. Hace un año teníamos la crisis de penuria de componentes electrónicos en las fábricas y a lo mejor nos faltaban 20, 200 o 2.000 componentes por vehículo, ahora nos faltarán muchos menos, pero con que nos falte uno ya no podemos fabricar», señalaba el director del Polo Industrial del Grupo Renault Iberia, José Martín Vega, en una entrevista para OKDIARIO, con motivo de la presentación del nuevo Espace.

«De hecho, a lo largo del año en las plantas de Palencia y Valladolid hemos tenido bastantes días de parada en los ensamblajes de las unidades, pero el mes de mayo, por ejemplo, ha sido de los meses más tranquilos desde que se inició la crisis de los semiconductores. Creo que ha sido el primer mes sin parar, aunque todavía se nota que hay momentos complicados. No obstante, en los meses de junio, julio y agosto, con los transportes marítimos que vienen desde Japón, desde Taiwan y desde Singapur, existe más colapso y creo que existirán más riesgos de penurias de componentes», auguraba el directivo español.