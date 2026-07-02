La reflexión de un jubilado español en Filipinas: «No somos conscientes de esto, pero con 800 euros al mes aquí puedes vivir de lujo»

Cada vez son más los jubilados que miran fuera de España cuando llega el momento de dejar de trabajar. No es una decisión que se tome de un día para otro, pero el encarecimiento del coste de vida ha hecho que muchos empiecen a planteárselo con calma. Países como Filipinas aparecen en ese radar por una razón bastante sencilla y es que allí el dinero da para más, y eso cambia bastante las cuentas cuando se vive de una pensión.

En ese contexto se ha hecho viral el testimonio de un jubilado español del que hemos conocido su experiencia a través de la cuenta de TikTok @mevoyalmundo donde asegura que con unos 800 euros mensuales se puede vivir sin demasiados problemas en Filipinas. En su vídeo no da muchos detalles de cómo vive, ya que es sólo un pequeño fragmento de un vídeo más largo que está en YouTube, aunque sí que ofrece algunas cifras asegurando que con esos 800 euros le da para vivir de sobras, algo que en España, y en la actualidad, resulta completamente imposible.

La reflexión de un jubilado español en Filipinas

Cuando le preguntan cuánto se deja al mes, este jubilado responde que entre comida, transporte y pequeños desplazamientos, calcula entre 200 y 300 euros como mucho. Ahí incluye cosas bastante habituales en su rutina, como el uso de mototaxis, que son uno de los medios de transporte más comunes en muchas zonas del país.

También pone ejemplos muy concretos que ayudan a situar mejor los precios. Habla de restaurantes que, dentro de lo que considera caro en la zona, pueden costar entre 8 y 10 euros. Y a eso hay que sumarle el alojamiento, que va aparte. En su caso, explica que lo habitual puede moverse entre los 500 y los 600 euros al mes. Es, con diferencia, el gasto más alto, pero aun así encaja dentro de ese presupuesto total que menciona

«Con unos 800 euros al mes puedes vivir perfectamente»

La frase que resume todo es que con uno «800 euros al mes se puede vivir en Filipinas», y llevar así una vida tranquila, sin grandes excesos, pero con lo necesario cubierto y cierta comodidad en el día a día.

Ese punto es importante, porque no habla de lujo en el sentido más evidente, sino de vivir sin la presión constante de llegar justo a final de mes. En comparación con España, donde esa cantidad se queda muy corta en la mayoría de ciudades, el cambio es evidente. Allí, en cambio, permite mantener un nivel de vida más relajado.También deja entrever que todo depende del estilo de vida de cada uno. No es lo mismo alguien que busca una rutina sencilla que quien quiere mantener el mismo ritmo que tenía antes. Aun así, su experiencia sirve como referencia para entender hasta qué punto puede cambiar la situación económica al salir fuera.

No todo es tan fácil como parece

El propio testimonio también deja claro que no todo es cuestión de números. Vivir en Filipinas implica adaptarse a una realidad distinta, y eso no siempre es sencillo. La distancia con la familia, por ejemplo, es uno de los factores que más pesan a largo plazo, sobre todo cuando pasan los años.

A eso se suman otras cuestiones más prácticas, como el sistema sanitario o las diferencias culturales. No son problemas insalvables, pero sí aspectos que conviene tener en cuenta antes de tomar una decisión así. Cambiar de país en esta etapa de la vida no es lo mismo que hacerlo siendo joven, y cada detalle cuenta.

Aun así, cada vez hay más personas que lo intentan. No sólo por el dinero, sino también por el ritmo de vida, el clima o la posibilidad de empezar una etapa distinta sin tanta presión. En ese sentido, Filipinas se ha convertido en uno de esos destinos que empiezan a sonar con más fuerza entre los jubilados españoles.

Un cambio de vida que cada vez se plantea más gente

Lo que refleja este caso no es algo aislado. En los últimos años, la idea de pasar la jubilación en otro país ha dejado de ser algo raro para convertirse en una opción más. No todo el mundo da el paso, pero sí hay cada vez más personas que lo consideran seriamente debido a lo económico, para reducir gastos y ganar en tranquilidad.

En definitiva, testimonios como este ayudan a poner cifras reales sobre la mesa. Más allá de lo llamativo que pueda resultar lo que dice este jubilado, lo que queda es una idea bastante clara: en determinados lugares, el dinero puede rendir de una forma muy distinta. Y eso, en una etapa como la jubilación, sí que puede marcar la diferencia.