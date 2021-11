Los clientes de Bankia hoy 12 de noviembre no podrán usar el servicio Bizum de transferencia y recepción de dinero a través del teléfono. La fusión de CaixaBank y Bankia ha dado lugar a un gigante bancario que ha dejado atrás la identidad corporativa de la segunda marca, CaixaBank se ha impuesto fusionando en su sistema a los millones de clientes de Bankia. Esta fusión no solo ha sido gráfica, sino también informática, desde hoy hasta el lunes, se realizarán las tareas de mantenimiento necesarias para que todos los clientes usen la misma plataforma.

Hoy los clientes de Bankia no podrán usar Bizum

Bizum es uno de los sistemas de pago y recepción de dinero más popular de nuestro país, millones de personas lo utilizan a diario para realizar sus compras. A partir de hoy y durante todo el fin de semana los clientes de Bankia no podrán usar Bizum. Al realizarse la fusión con CaixaBank, los que eran clientes de Bankia han tenido que sufrir algunos cambios, entre ellos el que vivirán este fin de semana.

La integración en un único sistema informático supone que no se podrán utilizar algunos servicios, uno de los más relevantes es Bankia. El esfuerzo merecerá la pena, en unas horas, se espera que durante el fin de semana ya estén perfectamente integrados en el sistema, podrán formar parte del principal grupo bancario español. Los planes de pensiones también se verán afectados, hasta el martes no se podrán ver actualizados en el sistema.

Este proceso es necesario para poder adaptarse a un único sistema. Bankia dejará de existir con todas las letras y los millones de clientes pasarán a usar la plataforma de CaixaBank. A partir de que esta integración sea total, se podrá mantener la normal actividad y volver a usar Bizum con total normalidad. Como clientes de CaixaBank podrán disfrutar de todas las ventajas de este banco, dejando atrás el IBAN de Bankia y recibiendo uno nuevo.

Se estima que a partir de esta fusión CaixaBank pase a tener de 21 millones de clientes. Esta fusión habrá aportado a la entidad un total 685.738 millones de euros en activos y una red de 6.000 oficinas en España y Portugal. De esta manera CaixaBank se hará con el reinado del sector bancario español. Bankia pasará a la historia y se integrará totalmente en CaixaBank, esta fusión dejará durante unas horas a sus antiguos clientes sin Bizum, todo volverá a la normalidad cuando el sistema informático de ambas entidades esté fusionado en solo una única plataforma.