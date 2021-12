El Gobierno se está haciendo trampas en el solitario en lo que se refiere al crecimiento de la economía española, según la vicesecretaria económica del PP, Elvira Rodríguez. En una entrevista con este diario, la diputada popular explica que el incremento de la recaudación tributaria se debe básicamente al alza de la inflación, 5,6% hasta noviembre, lo que no se suele traducir en crecimiento económico. «Con inflación no se crece. La inflación no genera crecimiento. La subida del PIB se la va a comer el incremento de la inflación», señala.

«Esa mejora de la recaudación va a servir para maquillar un poco el déficit a final de año, pero nadie da un duro por el crecimiento del PIB. El Banco de España, la AIReF, Bruselas… el Gobierno se ha quedado sólo con sus previsiones. Y dices, ¿qué pasa? Pues que fallan los fundamentales y desde luego alguien con sentido común, y el Ministerio de Economía tiene los datos, sabe lo que está pasando. Otra cosa es lo que nos cuentan», destaca.

Pregunta: ¿Mantiene el PP que España está en quiebra?

Respuesta: A ver, si le aplicamos a España en una foto fija los principios de una empresa privada, España estaría en quiebra. Pero España puede cambiar su propio futuro porque tiene en su mano la regulación. Tenemos una deuda muy alta y un horizonte complicado para ponernos en superávit y devolver la deuda, y la situación es mala. Estamos viendo en estos presupuestos que se siguen tomando malas decisiones porque se está ampliando el gasto estructural y así es muy complicado cuadrar las cuentas.

El informe de la Comisión de finales de noviembre nos dio claramente dos mensajes. Cuidado con los gastos estructurales y, segundo, hay que volver a la senda de la ortodoxia fiscal. ¿Cómo? Hay que hacerlo con datos creíbles porque en Europa los contrastan pero aquí parece que no se lo toman en serio.

P: La AIReF está pidiendo reiteradamente que se hagan previsiones realistas de contención fiscal.

R: Y el Banco de España también. Y la Comisión Europea en ese informe, también. Europa nos dice que las reglas fiscales no estarán vigentes el año próximo pero volverán a estarlo y hay que tener una senda fiscal creíble de reducción del déficit y la deuda.

P: Están reduciendo las inversiones previstas en los Presupuestos.

R: Yo creo que tienen muy frenado el gasto de las inversiones porque el gasto estructural lo tienes que pagar. Son incapaces de sacar adelante las inversiones realmente tractoras de los fondos estructurales. Todo lo que están ejecutando se parece mucho a planes anteriores de Zapatero que dan empleo inmediato pero poco sostenido en el tiempo. Muchas inversiones no son generadoras de riqueza. Estoy pensando en los fondos que le han dado a Adif para poner traviesas en las vías. Está claro que hay que modernizar las vías, pero se tenía que haber hecho antes y destinar el dinero a proyectos tractores de riqueza, que es lo que nos hace falta.

P: ¿Qué datos tenéis sobre la ejecución de los fondos europeos?

R: Pues habían puesto 21.000 millones en los Presupuestos, más los 3.000 del RIAD, 24.000 millones en total. Y estamos a cierre de octubre en 8.000 millones. Pero el problema es que esos 8.000 millones no es inversión directa sino que parte se los han dado a las comunidades autónomas, por no meternos en utilizar los fondos para financiar campañas de publicidad, que también lo están haciendo.

P: La solución serían los PERTE pero también están retrasados.

R: Los PERTE están muertos. Hace nueve meses que anunciaron el del coche eléctrico y a día de hoy no se sabe cómo van a llegar esos fondos a las empresas y con qué diseño. Acaban de anunciar en el último Consejo de Ministros un PERTE de innovación y tecnología sanitaria. Una constante preocupante de todas las reuniones que estoy teniendo con empresas pequeñas, medianas, e incluso grandes, es que han presentado proyectos que se adaptan a las líneas del Gobierno y no han recibido ni siquiera contestación.