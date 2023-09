¿Por qué los comercios no aceptan estos billetes? Los expertos responden

Los billetes de 200 o de 500 euros no se aceptan en determinados comercios y los expertos saben el por qué de este motivo. A la hora de hacer la compra hay algunos elementos que son claves, llevar dinero en la cartera o sacarlo del banco, tener la tarjeta preparada e ir en busca de aquello que necesitamos. El cliente lo tiene muy fácil, pero el comerciante no tanto si quiere que su negocio funcione, debe estar muy alerta ante algunas estafas que pueden hacerle perder mucho dinero. Este es el motivo por el que los comercios no aceptan estos billetes, según los expertos.

Los expertos responden a la pregunta de por qué los comercios no aceptan estos billetes

La cantidad siempre es importante, no es lo mismo pagar un bolso de 1.000 euros que una barra de pan de 1 euro. En general, se pueden aceptar los billetes grandes en determinadas tiendas que disponen de sistemas para poder verificar este tipo de billetes o hay una cierta garantía de que sean billetes en curso real.

Lo que ya no es tan normal es pagar algo muy barato con un billete grande, en estos tiempos que corren los comerciantes están en alerta y lo materializan no aceptando determinados billetes. De la misma forma que también deben llegar a un mínimo sus clientes para que puedan ser rentables las comisiones del banco.

Es una estrategia que les permite sobrevivir, estar alerta ante cualquier estafa y no fallar ante un negocio que es su principal modo de vida. No es que haya una prohibición explicita, de hecho, cualquier moneda o billete de curso legal en España es el que se acepta en los comercios. Pero hay que tener en cuenta que aceptar billetes tan grandes supone un riesgo enorme.

No es lo mismo perder 20 euros en un cambio con un billete falso que perder más de 400, supone una cantidad por la que no merece la pena arriesgarse. Es más, es importante llevar siempre cambio y ayudar al máximo a estos negocios de los que depende nuestra economía más de lo que podríamos imaginar.

Los expertos responden que no todos los comercios, sino solo aquellos a los que se enfrentan a ese cambio de varios cientos de euros por el camino son los que deciden no aceptar este tipo de billetes tan grandes.