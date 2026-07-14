Puente anuncia una nueva oposición en Adif: 1.531 nuevos puestos públicos para «reforzar el ferrocarril»

Adif y Adif Alta Velocidad han aprobado la publicación de cuatro convocatorias de empleo para la cobertura de 1.531 nuevas plazas de técnico, personal operativo y mando intermedio y cuadro. Así lo ha anunciado el administrador público de la red ferroviaria española en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este martes.

En concreto, en Adif Alta Velocidad habrá tres convocatorias: una de personal operativo, otra de mando intermedio y cuadro, y una tercera para técnico; mientras que en Adif, que gestiona la red convencional, se convocarán plazas de técnico.

Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, ha defendido en la red social X que se trata de la mayor oferta de empleo público en Adif de los últimos cinco años: «Una convocatoria muy importante que nos permite seguir reforzando el ferrocarril y sumar talento a las plantillas».

Mientras que en la página web de Adif figuran las cuatro convocatorias como abiertas para inscripción a partir de este miércoles, 15 de julio, y hasta el próximo 4 de agosto, con la siguiente distribución: 1.079 plazas para personal operativo; 311 para mando intermedio y cuadro; 128 para técnico; y otras 13 para técnico en alta velocidad.

La convocatoria incluye más de 30 perfiles profesionales en ámbitos muy diversos. En lo que se refiere al personal operativo, engloba montadores eléctricos de instalaciones, ayudantes ferroviarios, oficiales de telecomunicaciones, administrativos o maquinistas, entre otros. Las categorías de técnico y cuadro técnico comprenden perfiles en los ámbitos jurídico, económico, diversas ingenierías o arquitectura.

El lanzamiento de la convocatoria se enmarca dentro del Plan Estratégico 2030 de Adif y del acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y los sindicatos el pasado 9 de febrero, que prevé incrementar 2.400 plazas más en Adif, en el período 2026-2030 y con una cadencia de 480 plazas anuales, en comparación con las previsiones iniciales del plan estratégico.

Formación para los nuevos trabajadores

Los nuevos profesionales que se incorporan a Adif y Adif AV acceden a una oferta formativa que los acompaña desde su incorporación y a lo largo de su toda su trayectoria profesional.

Todo el personal procedente de la Oferta de Empleo Público (OEP) recibe una formación de bienvenida con un itinerario formativo adaptado al puesto que va a desempeñar.

En este sentido, durante los meses de junio y julio se está impartiendo formación a los técnicos y cuadros técnicos procedentes de la OEP 2025, que combina la formación de bienvenida con el periodo de acogida en dependencia, junto a sus tutores de prácticas. Asimismo, a partir de octubre de 2026 está prevista la incorporación de 1.031 personas pertenecientes al colectivo de personal operativo de esta misma OEP.