La política del Gobierno ya destruye el ahorro de los hogares: la tasa cae a su nivel más bajo en tres años

Los hogares españoles situaron en el primer trimestre su tasa de ahorro, en términos desestacionalizados, en el 11,3% de su renta disponible, tasa seis décimas inferior a la del trimestre previo y la menor desde el primer trimestre de 2023, según ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Sin desestacionalizar, los hogares presentaron en el primer trimestre una tasa de ahorro del 4,1% de su renta disponible, frente al 4,9% del mismo trimestre de 2025.

Por tanto, las familias españolas ahorraron 10.477 millones de euros entre enero y marzo, un 11,5% menos que en el mismo periodo del año pasado, al tiempo que elevaron su gasto en consumo un 6,1%, hasta los 244.292 millones de euros, e incrementaron su inversión un 7,4%, hasta los 19.734 millones de euros.

De esta forma, los hogares presentaron en el primer trimestre una renta disponible de 254.710 millones de euros, un 5,1% más que en igual periodo de 2025.

El ahorro generado por los hogares fue insuficiente para financiar la inversión que realizaron en los tres primeros meses del año, por lo que mostraron una necesidad de financiación de 9.905 millones de euros, cifra un 41,4% superior a la del primer trimestre de 2025.

La economía española reduce su capacidad de financiación

En el primer trimestre del año la economía española mostró una capacidad de financiación de 11.374 millones de euros, cifra que equivale al 2,7% del PIB. Este montante es 1.025 millones de euros inferior al del primer trimestre del año pasado, cuando la capacidad de financiación de la economía española frente al resto del mundo ascendió a 12.399 millones de euros.

Este resultado es consecuencia de la necesidad de financiación registrada por los hogares y las administraciones públicas (AAPP), que presentaron en el primer trimestre un déficit de 6.430 millones de euros, por encima del déficit de 6.404 millones del mismo periodo de 2025.

Por su parte, las sociedades no financieras mostraron una capacidad de financiación de 12.248 millones de euros en el primer trimestre, por encima de los 11.887 millones del mismo periodo de 2025, en tanto que las instituciones no financieras presentaron superávit de 15.461 millones de euros, por encima de los 13.923 millones de euros del año anterior.

En términos desestacionalizados, la economía española registró en el primer trimestre de este año una capacidad de financiación del 3,4% del PIB, una décima menos que en el trimestre anterior.

La renta nacional bruta

El INE estima que la renta nacional bruta de la economía se situó en en el primer trimestre del año en 422.319 millones de euros, un 6,3% superior a la de igual periodo de 2025.

Este incremento se debe tanto al aumento en un 7,4% interanual de la remuneración de los asalariados residentes y, en menor medida, al crecimiento del excedente bruto de explotación (+5,2%).

Por su parte, la renta nacional disponible bruta avanzó un 5,4% interanual en el primer trimestre, hasta los 417.426 millones de euros.

En términos desestacionalizados, la renta nacional bruta y la renta nacional disponible bruta crecieron un 0,6% y un 0,5%, respectivamente, respecto al cuarto trimestre de 2025.