El euro está resurgiendo como el gran ganador de la guerra comercial de Donald Trump. La moneda comunitaria se ha fortalecido a velocidad de relámpago al calor de la pérdida de confianza en el billete verde, y queda como el único sucesor clave para reemplazar a la divisa de referencia mundial. La divisa comunitaria se ha fortalecido hasta situarse en máximos en tres años y se encuentra cerca de alcanzar un 1,20 frente al dólar, mientras los mercados globales empiezan a poner en cuestión el papel de la divisa estadounidense como la moneda de reserva global.

Los bonos del Tesoro y el dólar han recibido el doble castigo del mercado. El billete verde se ha tropezado un 9% frente una cesta de divisas desde la investidura de Trump, y el mercado anticipa que el dólar sólo agudizará sus caídas a lo largo de 2025. El 61% de los gestores de fondos encuestados por Bank of America anticipan que el dólar se continuará depreciando en los próximos doce meses. Por otro lado, si la Fed decide relajar los tipos de interés, los activos estadounidenses perderán aún más brillo en el mercado internacional.

Claudio Wewel, estratega de divisas en J Safra Sarasin Sustainable Asset Management, prevé que el euro seguirá esta tendencia alcista a largo plazo. «El euro también se beneficiará de una reversión de los flujos financieros de vuelta desde EEUU hacia la eurozona, a medida que el excepcionalismo estadounidense se desvanece».

La Administración de Trump no da señales de alarma. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha insistido que el dólar sigue siendo muy fuerte, y que su papel como la moneda de reserva global no está en peligro. En los mercados financieros globales, no obstante, los inversores sí están poniendo atención al deterioro del dólar.

La ex secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, ha alertado que los inversores podrían estar deshaciéndose de activos relacionados con el dólar. «Una pauta que sugiera una pérdida de confianza en la política económica estadounidense y en la seguridad de los activos básicos es realmente preocupante», señaló Yellen el pasado lunes.

Aunque el castigo del dólar son buenas noticias para el euro, el fuerte deterioro de la divisa estadounidense podría poner en peligro al sistema financiero global. El dólar es el protagonista del 90% de las operaciones de cambio de divisas, según el Banco de Pagos Internacionales, y también es la moneda de referencia para las materias primas más esenciales a la economía, como el crudo o el oro.

En Europa, las Bolsas han vuelto a la calma tras semanas de fuertes altibajos. Los inversores sólo forman un 33% de la población, según datos del think-tank, Bruegel, un fuerte contraste con más de la mitad de la población de Estados Unidos que tiene sus ahorros invertidos en acciones.