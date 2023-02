Las cadenas de gasolineras ‘low cost’ Plenoil, Ballenoil y Petroprix se enfrentan a multas millonarias, que van de los 600.000 euros a los 30 millones de euros, por no cumplir con la ley 7/2021 de cambio climático y transición energética que obliga a las estaciones de servicio a instalar puntos de carga en sus instalaciones de nueva construcción. Una investigación que las autoridades competentes ya han iniciado en País Vasco, Andalucía, Castilla La Mancha y Cantabria, tal y como ha podido saber este diario, pero que se extenderá a otras comunidades en los próximos meses, ya que podría haber decenas de gasolineras en situación irregular.

OKDIARIO ha tenido acceso a la denuncia presentada por la Asociación de Estaciones de Servicio de Bizkaia (ESTASERBI) ante el incumplimiento de Plenoil del punto 5 del artículo 15 sobre la instalación de puntos de recarga eléctrica de la Ley 7/2021 de cambio climático y transición energética por el que las estaciones de servicio de nueva construcción -también las que acometan una reforma- están obligadas al despliegue de infraestructura de recarga en sus instalaciones.

Las infracciones tipificadas según el régimen sancionador establecido por la Ley 34/1998, del sector de hidrocarburos, suponen multas que van desde los 30 millones de euros en el caso de que sean muy graves, 6 millones si son graves y 600.000 euros si son leves. A lo que habría que sumar la paralización de la actividad de las instalaciones hasta que se proceda al cumplimiento de la normativa establecida por la ley, esto es la instalación del punto de recarga.

«La continuidad de la actividad de las estaciones de servicio que incumplen con la ley de la ley 7/2021 de cambio climático y transición energética podría también incurrir en prevaricación por parte del funcionario público que, con su firma, haya autorizado la puesta en funcionamiento de la instalación, ya que es la Administración está obligada a comprobar el cumplimiento efectivo de dicho requisito legal antes de conceder la licencia de apertura», explican a este diario fuentes relacionadas con la situación.

Ballenoil y Petroprix tampoco cumplen

Plenoil no es la única low cost que no cumple con la normativa, que además de en País Vasco cuenta con estaciones de servicio sin puntos de recarga en Cantabria. Petroprix tampoco lo hace en su nueva apertura en Almería que está enmarcada dentro del plan de expansión nacional que ha trazado la compañía para 2023, donde espera alcanzar las 160 estaciones de servicio. Ballenoil también se salta la normativa en dos de sus instalaciones en Castilla La Mancha, en las que no cuenta con el punto de recarga exigido por el Ministerio de Transición Ecológica -cartera de Teresa Ribera-.

Instalación puntos de recarga

Las comunidades autónomas serán las responsables de notificar a las nuevas estaciones de servicio su obligación de instalar al menos un punto de recarga para vehículos eléctricos, según recoge la Orden TED/1009/2022, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

De acuerdo con el mandato de la Ley 7/2021 de cambio climático y transición energética, las estaciones de servicio con ventas superiores a los 10 millones de litros de gasolinas y gasóleos en 2019 deberán instalar al menos un punto de recarga de potencia igual o superior a 150 kW. Más de 200 gasolineras están incluidas en este grupo.

Además, las estaciones de servicio con ventas superiores a cinco millones de litros de gasolinas y gasóleos en 2019 tendrán que instalar al menos un punto de recarga de potencia igual o superior a 50 kW. Estos mismos requisitos afectan a las gasolineras con ventas inferiores a cinco millones de litros, pero que lideren las ventas de las provincias, islas o ciudades autónomas en que se hallen, siempre que no haya gasolineras con ventas superiores a cinco millones de litros. Más de 800 gasolineras están incluidas en ambos grupos.