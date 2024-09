Andrés Barceló, director general de la Unión de Empresas Siderúrgicas (Unesid), la mayor patronal de compañías del acero de España con miembros como ArcelorMittal y Acerinox, denuncia en una entrevista concedida a OKDIARIO que países como China están importando a la Unión Europea tubos que hacen pasar por un material más sofisticado para evitar pagar el 25% de aranceles. En concreto, el gigante chino estaría haciendo agujeros a los tubos y afirmando que, tras esa incisión, el material es una parte de una estructura más complicada en vez de una pieza simple.

Así, el sector del acero se convertiría en otra de las claves de la guerra comercial entre China y la Unión Europea, provocada, sobre todo, por problemas con aranceles y competencia desleal.

Pregunta.- ¿Estáis denunciando que se importan tubos falsos desde China?

Respuesta.- No son tubos falsos, son tubos que se declaran como otra cosa. Son tubos de acero. Es algo sencillo. Es un fleje soldado longitudinalmente. Eso es básicamente un tubo. Se utilizan en las plantas fotovoltaicas como una parte de la estructura del seguidor solar porque se va moviendo para optimizar el rendimiento.

Algunos importadores son espabilados. Siempre que uno hace una regulación hay alguien que encuentra el agujero. Algunos han decidido importar esos tubos, que simplemente son tubos con dos o tres orificios… Nuestra opinión es que es un tubo. Si algo grazna como un pato, tiene alas, tiene pico y dice cuac, cuac, lo más normal es que sea un pato.

Eso sucede con los tubos y los importan como si fueran componentes de plantas fotovoltaicas, como si fueran una cosa sofisticada. Son tubos. ¿Qué consiguen con eso? Evitarse el riesgo de las medidas de salvaguardia.

La Unión Europea tiene unas medidas de salvaguarda, entre otros, para los tubos. Cuando se alcanza un determinado nivel de importación hay que pagar un 25% de arancel. Si uno declara como otra cosa, pues se quita el problema de que haya un arancel. Nosotros consideramos eso. La Agencia Tributaria, que es la responsable de las aduanas, no lo considera y estamos intentando convencerlos porque, además, en nuestra opinión, España está perdiendo dinero. El Estado español está perdiendo dinero porque, si se declararan, tendrían que pagar ese 25% que no es para la industria, es para el Estado.

China evita aranceles

P.- ¿De dónde provienen estos materiales?

R.- Sobre todo de China. Creo que hay algo de otro país como Turquía, pero sobre todo de China. Además, es un material que viene en contenedores. Son tubos mondos y lirondos. No es que venga el tubo con otro equipo y venga el pack completo. No, no, no. Vienen 400 tubos en un contenedor, exactamente iguales, y lo único que tienen son cuatro agujeros. Oiga, hacer cuatro taladros no cambia la sustancia, lo que uno tiene es un tubo con agujeros.

Lo transmitimos al Ministerio de Comercio y nos dijo que era un tema de aduanas. El viernes pasado, tuvimos una última reunión con Aduanas. Todavía no los hemos convencido, pero esperamos convencerlos.

P.- Ustedes también han reclamado que tienen sobrecostes energéticos

R.- Bueno, nos ocasiona un problema gordo muy importante por dos motivos. Por un motivo principal, todos los costes de la siderurgia son costes internacionales. Solamente hay dos nacionales, que son la mano de obra y la energía. La mano de obra se suple. La siderurgia es el sector que mejor paga salarios dentro de lo que es industria manufacturera. Se arregla con la productividad. La productividad son inversiones, formación, seguridad…

Pero la energía tiene una componente local muy importante, que es lo que llamamos los costes regulados. Los cargos del sistema no son técnicamente impuestos. Nosotros hacemos la comparación siempre con Francia y Alemania, que son los dos países principales de la Unión Europea en comparación con estos dos países. Luego están las ayudas por el exceso de coste de la electricidad, esas ayudas que en Alemania y en Francia van al 100% y en España son totalmente insuficientes.

Para darle una idea, lo que el Gobierno ha dicho que va a dar este año, haciendo una subida mayor de lo que había el año pasado, no llega a 1/3 de lo autorizado por la Unión Europea. Entonces, eso es algo que cae sobre las cuentas de las empresas. El tema eléctrico es un tema muy complejo y hay que reconocerlo, pero por ejemplo, en España está prohibido que una industria tenga dos suministradores. Sólo puede tener uno.