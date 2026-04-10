Un tribunal ha suspendido de forma cautelar el proceso de licitación de Renfe ideado por Óscar Puente, el ministro de Transportes, para crear una nueva empresa de autobuses estatal. En consecuencia, desde Direbús, una de las principales patronales de autobuses, se ha exigido a Óscar Puente que «desista de su intención de continuar con ese procedimiento que deja atrás a la mayoría de empresas del sector».

Por tanto, desde Direbús se propone una nueva licitación por parte de la compañía dependiente del Ministerio de Transporte, que «contemple una licitación por lotes como se realiza en otros organismos de la administración central».

La organización también considera que la decisión administrativa de paralizar este proceso supone un paso clave para evitar un perjuicio grave al conjunto del sector, pues al paralizar el procedimiento mientras se resuelve el fondo del recurso, se bloquea la adjudicación.

Direbús recuerda que fue la primera organización en acudir a los tribunales para impugnar esta licitación, al considerar que los pliegos estaban diseñados de tal forma que sólo un número muy reducido de grandes operadores podía concurrir al concurso. Alfonso Taborda, presidente de Direbús, destaca que «la mayoría de empresas asociadas a Direbús operan con entre 20 y 60 vehículos, y muy pocas superan los 80 en una misma sociedad. Por tanto, una licitación que exige 300 vehículos mínimo favorece a un grupo muy reducido de grandes empresas que ya vienen siendo beneficiadas por el trato preferente de las distintas administraciones. Y no es de recibo que un operador estatal se comporte de esta manera».

La asociación empresarial Direbús agrupa a más de 700 empresas de transporte de viajeros por carretera en España, en su mayoría pymes.

Direbús denuncia en Bruselas la filial de autobuses de Renfe

Igualmente, la patronal de autobuses Direbús ya ha presentado una denuncia ante la Comisión Europea contra la filial de autobuses que piensa crear Óscar Puente por considerar que atenta contra la libre competencia. La principal causa de esta denuncia que la patronal ha llevado hasta la Unión Europea es que, si se llega a aprobar la empresa pública de autobuses de Puente, esta situación causaría el cierre del 90% de las compañías del sector que son pymes.

Así, desde Direbús denuncian que con las condiciones de la licitación que se ha anunciado sólo podrían acceder a esta unas 10 empresas del sector, que en total son ahora 2.701 compañías, por lo que se quedarían fuera 2.690 pymes.

«La denuncia ante la Unión Europea es por incumplimiento de fondo y de forma, y se ha presentado en la Oficina de la Comisión Europea de Bruselas en España», indican.