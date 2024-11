Palo confirmado del SEPE a estas personas: les está quitando el paro y es inminente

El pasado 1 de noviembre entró en vigor un nuevo paquete de medidas que supuso una revolución en lo que refiere a los subsidios por desempleo. El Real Decreto-ley 2/2024 «para la simplificación y mejora del nivel asistencial de la protección por desempleo» entró en vigor hace unos días y, además de poner fin al nombre de algunas ayudas para que queden englobadas en otras, también tiene novedades para los trabajadores fijos discontinuos. A partir de ahora los empleados que estén dentro de este grupo y rehusen de volver a la empresa podrán perder el paro del SEPE.

Los trabajadores fijos discontinuos llevan en el foco de la noticia en los últimos meses por la forma torticera de manejar los datos por parte del ministerio de Yolanda Díaz. Un contrato fijo discontinuo suele ser de carácter indefinido y puede ser de forma completa o parcial. Los trabajadores que desempeñan esta función suelen tener una relación laboral con la empresa de forma intermitente durante un un determinado período del año. Con este contrato, el trabajador sigue formando parte de la plantilla de la empresa durante todo el año aunque no realice una actividad.

Por ello en los últimos meses se ha puesto en duda que el Gobierno incluya a los fijos discontinuos como empleados mientras están cobrando el paro del SEPE. Hay que tener en cuenta que estos trabajadores sólo reciben la nómina de la empresa mientras estén desarrollando una función y el resto del año el ingreso mensual que reciben viene desde los distintos subsidios que ofrece el Servicio Público de Empleo Estatal.

El palo del SEPE con el paro

La entrada del nuevo paquete de medidas del pasado 1 de noviembre también hace referencia a los fijos discontinuos, que podrán perder el subsidio en caso de rechazar el llamamiento de la empresa «sin causa justificada». Así que los trabajadores que tengan un contrato de este tipo tendrán la obligación de volver a su puesto de trabajo y en caso contrario perderán ipso facto el derecho a tener prestaciones por desempleo.

Según se estableció en su día en el Boletín Oficial del Estado, «la empresa deberá informar a las personas fijas discontinuas y a la representación legal de las personas trabajadoras sobre la existencia de puestos de trabajo vacantes de carácter fijo ordinario».

Esta nueva norma cubre un vacío legal dentro de la Ley General de la Seguridad Social que perjudicaba a las empresas, ya que no podía disponer de los trabajadores contratados de forma discontinúa cuando querían reclamar sus servicios. También hay que resaltar que este rechazo «sin causa justificada» no hace que se elimine la prestación, si no que queda en suspenso. Los beneficiarios podrían aprovecharse del paro del SEPE en el caso de volver a restaurar sus condiciones.

Suben los trabajadores fijos discontinuos

El número de trabajadores fijos discontinuos ha subido de forma considerable en los últimos años. Todo viene a raíz de la última reforma laboral del año 2022, que dejó el contrato fijo discontinuo como la opción más válida para el empleo estacional en España. Por ello sólo en un año se firmaron 1.965.567 contratos de este tipo, según los datos proporcionados por el SEPE.

Pese al gran secretismo que habita en España sobre el número de estos trabajadores, se especula con que a primeros de 2024 había alrededor de 1,4 millones, según datos proporcionado por Fedea. Los fijos discontinuos tienen mayor peso en la hostelería (un 23% en mayo), seguido de las actividades artísticas y recreativas (21%) y la agricultura (12,3%) y la educación (12,23%).

El Banco de España avisa

Hace unos meses el Banco de España mandó un mensaje de alerta al Gobierno por el aumento de los trabajadores con contratos fijos discontinuos. Pablo Hernández de Cos, gobernador a primeros de año, quiso avisar sobre el aumento de los contratos fijos discontinuos que maquillan la reducción de temporalidad.

«Desde el punto de vista del bienestar de los trabajadores, no es tan importante si uno tiene un contrato indefinido o temporal, sino si verdaderamente la rotación que se produce en esos contratos es muy alta o muy baja. Estos contratos fijos discontinuos, pese a su carácter indefinido, presentan una elevada rotación entre episodios de empleo e inactividad a lo largo del año», avisó sobre el aumento de este tipo de contratos.