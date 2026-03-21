La OCU confirma el bloqueo del SEPE y pide plazos máximos garantizados para trámites urgentes

La Seguridad Social y el SEPE viven momentos muy complicados. Las oficinas se encuentran desbordadas y los ciudadanos deben esperar semanas para gestiones tan básicas y prioritarias como la solicitud de la pensión por jubilación y la prestación por desempleo.Así lo denuncia la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que advierte de que la situación es «inaceptable».

«La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) advierte de que la obligatoriedad de la cita previa para ser atendido presencialmente en la administración pública sigue generando importantes barreras para miles de ciudadanos, especialmente para personas mayores, colectivos vulnerables y quienes no cuentan con destrezas digitales suficientes. Lo que nació como una medida excepcional durante la pandemia se ha consolidado como un filtro que impide un acceso igualitario a servicios esenciales, vulnerando principios básicos de proximidad, calidad y atención adecuada al ciudadano».

La OCU denuncia el colapso del SEPE

OCU ha realizado un estudio con el objetivo de evaluar la disponibilidad real de citas en el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) para solicitar la pensión de jubilación. El análisis se llevó a cabo en oficinas de 26 provincias, con seis intentos a lo largo de dos semanas. «Los resultados muestran que la situación sigue siendo inaceptable: en más de la mitad de los intentos no se consiguió cita en la misma ciudad.

De hecho, en capitales como Granada, Tarragona, Valencia o Zaragoza no se obtuvo ninguna cita en ninguno de los seis intentos», señala la OCU en la nota de prensa. Entre las grandes ciudades, sólo Bilbao, Murcia y Málaga presentan «tasas moderadamente aceptables de disponibilidad», aunque a costa de unos plazos excesivos: una media de 28 días de espera en Bilbao, 20 en Murcia y más de 23 en Málaga.

Asimismo, la OCU amplió el análisis al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para solicitar la prestación por desempleo. Cabe señalar que la normativa establece que «la solicitud deberá presentarla en el plazo de los 15 días hábiles siguientes al último día trabajado o a la finalización de las vacaciones». En Barcelona y Tarragona no se pudo obtener cita ni en la capital ni en el resto de la provincia, mientras que en Albacete, Bilbao u Oviedo las citas disponibles se ofrecen entre 28 y 32 días después.

Teniendo en cuenta la situación, la OCU exige el fin de la cita previa obligatoria para atención presencial y la creación de un carril prioritario. «La cita previa debe suprimirse, tal como se prometió, al menos para trámites urgentes. Hasta que esto ocurra, es imprescindible habilitar atención rápida para colectivos vulnerables, personas mayores sin certificado digital y ciudadanos con plazos críticos». Por otro lado, la organización señala que «las principales oficinas de la administración deben disponer de mesas de apoyo sin cita previa para asistir en la obtención y el uso de certificados digitales».

Finalmente, «reclama un compromiso vinculante para resolver trámites urgentes en un máximo de cinco días y el resto en un máximo de 10. Este estándar debe incluir estadísticas públicas mensuales por oficina y sanciones internas cuando existan demoras injustificadas».

Seguridad Social

A continuación, se detallan los trámites que se pueden realizar en la Sede Electrónica de la Seguridad Social. Aún así, es indiscutible que el sistema se encuentra colapsado, razón por la cual la OCU pide un estándar de servicio público con plazos máximos: cinco días como mucho para resolver trámites urgentes y máximo de diez días para el resto de gestiones.