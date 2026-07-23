La OCU alerta del error que miles de inquilinos pueden cometer este verano al actualizar el alquiler: así cambia la subida de la renta en 2026

La actualización del alquiler en 2026 llega con cambios importantes que muchos inquilinos desconocen. Tras la caída del límite extraordinario del 2% y la entrada en vigor del nuevo índice IRAV, la subida de la renta vuelve a depender de la fecha del contrato y de lo que figure en el propio acuerdo. En este contexto, la OCU advierte de que miles de arrendatarios podrían cometer un error este verano al aceptar subidas que no les corresponden o no revisar correctamente cómo debe aplicarse el nuevo sistema. Por ello, en un momento en el que los alquileres siguen al alza, entender qué índice se aplica y cuánto puede subir la renta es clave para evitar pagar de más.

El verano no sólo trae calor. Para muchos inquilinos, también llega el momento de revisar el contrato de alquiler. Y este año, más que nunca, conviene hacerlo con calma si tenemos en cuenta que tras varios años con límites extraordinarios a las subidas, el mercado vuelve a un sistema más complejo en el que no todos los contratos se actualizan igual. Ahí es donde aparece el problema, ya que no todos los inquilinos saben qué índice les corresponde y eso puede traducirse en pagar más de lo que realmente deberían.

La OCU alerta del error que miles de inquilinos pueden cometer este verano

La OCU lo resume de forma clara: el primer paso es mirar el contrato, algo que parece obvio, pero no siempre se hace. Y si el contrato no incluye una cláusula de actualización de la renta, el propietario no puede aplicar ninguna subida. En cambio, si sí está prevista esa revisión anual, entonces entra en juego el límite legal. Y aquí es donde muchos inquilinos se confunden, porque no todos los contratos se rigen por el mismo índice. Además, la subida no es automática. El casero debe comunicarla con al menos 30 días de antelación. Si no lo hace, tampoco se puede aplicar en ese momento.

Del límite del 2% al nuevo índice IRAV

Este verano hay un cambio importante que conviene tener en cuenta. El límite del 2% que se había aplicado en los últimos años ya no está en vigor, así que las subidas vuelven a depender del sistema habitual. En la práctica, esto significa que no hay una cifra fija para todos y que la actualización del alquiler vuelve a variar según el tipo de contrato y la fecha en la que se firmó.

En el caso de los contratos más recientes, los firmados a partir del 26 de mayo de 2023, entra en juego el IRAV, un índice que publica el INE y que se utiliza como referencia para evitar subidas demasiado elevadas. Ese índice se actualiza cada mes y por ejemplo, el último dato disponible, correspondiente a junio de 2026, se sitúa en el 2,44%, que sirve como límite para calcular la subida en los contratos a los que se aplica.

No todos los contratos suben igual

Uno de los aspectos más importantes que destaca la OCU es que no todos los alquileres se actualizan de la misma forma. Los contratos firmados antes del 26 de mayo de 2023 siguen actualizándose con el IPC. En cambio, los posteriores a esa fecha deben utilizar el IRAV como referencia. Esta diferencia es fundamental, porque puede implicar subidas distintas dependiendo del caso. Por eso es importante saber exactamente cuándo se firmó el contrato y qué sistema se aplica. En la práctica, esto significa que dos viviendas similares pueden tener subidas diferentes simplemente por la fecha de firma del contrato.

Así se calcula la subida del alquiler en 2026

El cálculo es sencillo, pero conviene hacerlo bien. Se aplica el porcentaje correspondiente sobre la renta actual. Por ejemplo, en un piso con un alquiler de 1.000 euros al mes, si aplicamos la subida del 2,44% implicará que se subirá el alquiler a 1.024 euros y aunque a priori puede ser poco a final de año si se suman las cantidades se puede ser más consciente de lo pagado así que hemos de comprobar que el porcentaje aplicado sea el correcto.

Además, no hay que olvidar un detalle que suele generar confusión: el cálculo debe hacerse con el último índice publicado en el momento en el que se actualiza el contrato, algo que no siempre se revisa con atención.

Revisar bien la subida, clave para no pagar de más

Hay que revisar cada caso con detalle

Con un porcentaje que ya llega al 24% de personas que viven de alquiler en España, según datos del Observatorio del alquiler, no basta con aceptar la subida que propone el propietario. Es necesario comprobar si el contrato permite la actualización, qué índice se aplica y si se ha comunicado correctamente. Así, en un contexto en el que el alquiler sigue subiendo y cada euro cuenta, entender estas reglas puede marcar la diferencia. Porque el error más común no es que suba el alquiler, sino no saber si esa subida es realmente la que corresponde.