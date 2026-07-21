Nunca antes Castilla-La Mancha había dado un paso como este: 544 plazas para médicos y enfermeros especialistas en 2027

Castilla-La Mancha ha decidido apretar el acelerador en un momento en el que la falta de médicos y enfermeros es una realidad en buena parte de España. La comunidad ofertará en 2027 un total de 544 plazas de Formación Sanitaria Especializada. Es su cifra más alta hasta la fecha, y aunque el aumento respecto al año anterior es de 16 plazas, el dato importante no está ahí, sino en la tendencia.

Porque no se trata de una subida puntual ni de una medida improvisada sino que se trata del resultado de varios años aumentando la capacidad de formar especialistas dentro del propio sistema sanitario. La portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, lo resumía con una idea sencilla: hay que formar hoy a quienes tendrán que sostener la sanidad mañana. Dicho así suena evidente, pero lo cierto es que durante años el sistema ha ido por detrás de esa necesidad.

544 plazas para médicos y enfermeros especialistas en Castilla-La Mancha en 2027

Para entender el cambio hay que mirar atrás y en concreto al año 2015, cuando Castilla-La Mancha ofertaba 194 plazas de formación sanitaria especializada. En 2027 serán 544. El salto es evidente, con un 180% más en poco más de una década. Desde el Ejecutivo que lidera Emiliano García-Page insisten en que ese crecimiento no es casual sino que tiene que ver, dicen, con una decisión mantenida en el tiempo en un contexto complicado ya que cada vez hay más dificultades para cubrir determinadas plazas, sobre todo en atención primaria y en algunas especialidades hospitalarias.

No solo formar más, también intentar que se queden

Aumentar plazas sin embargo no garantiza, por sí solo, que después haya más médicos o enfermeros en los hospitales de la región. Pero sí mejora mucho las probabilidades. Quien hace la residencia en un territorio suele acabar quedándose, o al menos lo valora. Conoce el sistema, se adapta al entorno y crea vínculos profesionales. Por eso, desde la Junta insisten en que esta política tiene el objetivo de retener talento y también, ofrecer condiciones que hagan atractiva la continuidad: estabilidad, oportunidades y una carrera con recorrido. En ese punto es donde muchas comunidades siguen teniendo problemas.

Cómo se reparten las 544 plazas

El grueso de la oferta vuelve a recaer en las especialidades médicas. De las 544 plazas, 423 son para médicos. Dentro de ese bloque, 295 corresponden a especialidades hospitalarias. A eso se suman 114 plazas de Medicina Familiar y Comunitaria, un ámbito especialmente tensionado en los últimos años. Completan el reparto siete plazas de Medicina Preventiva y Salud Pública y otras siete de Medicina del Trabajo.

En paralelo, la enfermería contará con 121 plazas. Aquí el reparto también deja pistas sobre las necesidades del sistema. La especialidad con mayor número es Enfermería Familiar y Comunitaria, con 50 plazas. Le siguen las 22 de Obstetricia y Ginecología, 16 de Salud Mental, 14 de Pediatría, 12 de Geriatría y siete de Enfermería del Trabajo. Es decir, buena parte de la oferta se concentra en áreas directamente ligadas a la atención diaria de los pacientes.

Más plazas, pero también más capacidad para formarlas

Aumentar el número de residentes sin reforzar la estructura no tendría demasiado sentido. Por eso, el crecimiento de plazas viene acompañado de cambios en los centros sanitarios. En los últimos años se han ido acreditando nuevas unidades docentes y ampliando especialidades en distintos hospitales de la comunidad. También se han incrementado plazas en centros que ya contaban con programas formativos. El objetivo es evitar que la formación se concentre únicamente en los grandes hospitales y repartirla por más puntos del territorio. Eso, además, facilita que los profesionales conozcan diferentes entornos y no solo los grandes núcleos urbanos.

La tecnología también entra en el plan

Junto a la formación, el Gobierno regional ha puesto sobre la mesa otra línea de trabajo: la modernización del sistema sanitario a través de la tecnología. En este caso, se ha aprobado una inversión de 3,5 millones de euros para una nueva infraestructura orientada a la gestión de datos sanitarios. No es un asunto menor. La sanidad genera cada día una enorme cantidad de información: historias clínicas, pruebas diagnósticas, resultados de tratamientos.

El objetivo es aprovechar mejor esos datos, siempre con garantías, para mejorar la investigación y avanzar hacia diagnósticos más precisos. También para desarrollar tratamientos más ajustados a cada paciente. Además, este tipo de sistemas permite que los centros estén más conectados entre sí, algo especialmente útil en una comunidad con una distribución geográfica amplia.

Una respuesta a un problema que ya está aquí

El aumento de plazas no llega en un momento cualquiera. Llega cuando la falta de profesionales sanitarios empieza a notarse de forma clara en consultas, hospitales y servicios de urgencias. Dificultades para cubrir vacantes, agendas saturadas o retrasos en determinadas especialidades son situaciones que se repiten en distintas partes del país.

Con esta medida, Castilla-La Mancha intenta adelantarse a ese escenario. No solucionará el problema de un año para otro, pero sí busca evitar que la situación empeore en el futuro. Porque, al final, la cuestión de fondo es sencilla: sin profesionales suficientes, no hay sistema que aguante.