Philip Morris España ha nombrado a Javier Perales como nuevo director comercial del mercado español. El directivo será el encargado de liderar la estrategia de ventas con el objetivo de impulsar la presencia de los productos sin humo en el país, según ha anunciado la compañía a través de un comunicado.

Perales cuenta con una trayectoria profesional de más de 20 años en el área de ventas, marketing y estrategia desarrollada íntegramente en Philip Morris. En concreto, el nuevo director comercial ha ocupado múltiples puestos de responsabilidad en marketing, empezando por España y siguiendo en la sede internacional de la compañía en Suiza y en Francia.

En 2018, el directivo asumió un rol destacado en Planificación Estratégica, desde donde impulsó la transformación de la filial suiza hacia un modelo de gestión apoyado en el análisis de datos.

En 2022, el profesional pasó a liderar el área de Marketing y Digital para el mercado francés y desde 2024 ha estado al frente de la Dirección de Estrategia para España y Portugal.

Javier Perales en Philip Morris

De esta forma y desde el nuevo cargo, Perales liderará el negocio con el propósito de seguir acelerando la presencia de los productos de la compañía en el mercado español y consolidar la transición de los fumadores adultos hacia las alternativas libres de humo.

«Afronto esta nueva etapa con determinación y con la convicción de que tenemos una gran oportunidad para seguir impulsando la transformación del sector en España», ha declarado el directivo.

«Contamos con todos los elementos para lograrlo: personas con un enorme talento y compromiso, una sólida red comercial y un profundo conocimiento del mercado», ha continuado.

«Nuestro compromiso seguirá siendo actuar con responsabilidad y contribuir a que los fumadores adultos tengan acceso e información rigurosa sobre las distintas alternativas sin humo», ha sentenciado.