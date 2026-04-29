También se abordará el nombramiento, en calidad de independiente, de Carmen Martín Llopis, y al igual que el de la ex secretaria general del PP, será por un periodo de cuatro años.

La junta de accionistas de Naturhouse

En la junta de accionistas también se abordará la fijación del número de consejeros, la política de remuneraciones para 2026 y la votación consultiva del informe de retribuciones del pasado ejercicio.

Además, en el orden del día figura la aprobación de las cuentas anuales e informes de gestión, tanto individuales como consolidados, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025, junto con la propuesta de aplicación de resultados y distribución de reservas voluntarias.

Naturhouse cerró 2025 con un beneficio neto de más de 10,09 millones de euros, lo que supone un alza de sus ganancias del 2,3% respecto a 2024, mientras que las ventas experimentaron un retroceso del 3,6%, registrando una cifra de negocio de algo más de 47,6 millones de euros, consecuencia de la «política de optimización en la gestión de la red de franquicias y tiendas propias, focalizada en la rentabilidad de las mismas y apoyada en la gestión prudente y un riguroso control de costes».

Por países, Naturhouse facturó 19,2 millones de euros en Francia, un 1,3% más que en 2024, mientras que en España, la cifra de negocio cayó un 6%, hasta los 10,1 millones de euros. En Italia registró un descenso del 7,8% y en Polonia del 8,1% respecto al cierre de 2024.

Por su parte, el resultado bruto de explotación (Ebitda) retrocedió un 6,3% en términos interanuales, hasta 14,4 millones de euros, con un margen Ebitda del 30,3% (0,9 puntos porcentuales menos que en 2024).