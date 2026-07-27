Mutua Madrileña anunció la puesta en marcha de un teléfono específico para atender a los asegurados afectados por los incendios. Sin embargo, la experiencia de algunos usuarios pone en duda la utilidad real de este canal de atención.

Tras llamar al número facilitado por la aseguradora, la llamada no es atendida por un equipo especializado en emergencias, sino que pasa por el sistema habitual de atención telefónica. Una vez derivado a un agente, el personal desconoce incluso que ese número haya sido habilitado como un canal especial para los incendios.

Al explicar el motivo de la llamada, la respuesta recibida fue volver a llamar al mismo número desde el que ya estaban siendo atendidos. Esto provoca que el usuario regrese al inicio del proceso, con un nuevo paso por el menú automático y otra espera para ser atendido.

Cinco minutos de espera

La consecuencia, según los afectados, es un bucle de llamadas en el que, tras varios minutos de espera, se les remite de nuevo al mismo teléfono sin ofrecer una solución ni un protocolo específico para gestionar los daños derivados de los incendios.

Por desgracia, si esta experiencia descrita por varios usuarios se reproduce de forma generalizada, teniendo en cuenta que ya son cerca de 100.000 personas las afectadas por los incendios, el servicio podría no estar cumpliendo las expectativas generadas por el propio comunicado de la aseguradora.