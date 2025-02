El presidente de Telefónica, Marc Murtra, descarta que la teleco tenga entre sus planes comprar acciones de Prisa: «No está encima de la mesa». Así lo ha afirmado durante el acto de presentación de los resultados de 2024 al que ha acudido OKDIARIO. En estos momentos, el grupo mediático se encuentra en una guerra tras la decisión de su presidente, Joseph Oughourlian, de vetar definitivamente el proyecto del nuevo canal de televisión y la destitución de Carlos Núñez como presidente de Prisa Media.

En concreto, a los accionistas españoles de Prisa sólo les queda ya la opción de echar al presidente en la Junta de Accionistas, que se celebrará previsiblemente en junio. De cara a esa cita, Entrecanales y Contreras pueden añadir un punto al orden del día que sea la votación de la destitución de Oughourlian.

Para ganar esa votación tienen que conseguir el apoyo del 51% del capital. De momento, Oughourlian tiene su 29,6% y el control de la compañía. Los accionistas españoles tienen alrededor del 40% al sumar el apoyo en estos meses del Banco Santander, la familia Polanco y los accionistas mexicanos.

Telefónica no entrará en Prisa

Sin embargo, si Telefónica entrara en el accionariado de Prisa, tendría poder de decisión sobre este asunto. No obstante, la compañía descarta, al menos por el momento, llevar a cabo este movimiento. «No comentamos, ni conversaciones, ni operaciones, hasta que llega el momento. Respecto de invertir en Prisa o no, esa opción no está encima de la mesa», ha asegurado Murtra.

Con todo, el presidente de la teleco del Ibex 35 ha abierto la puerta a que la operación se pueda llevar a cabo en el futuro: «Vamos a hacer una revisión estratégica sobre Telefónica y siempre haremos lo que decida el Consejo». Esta revisión tardará unos meses y, según el directivo, será anunciada en el segundo semestre del año.

Por el momento, el puesto de Oughourlian está en otras manos. «Todo depende de lo que hagan Carlos Slim (7%) y Vivendi (12%). De ellos va a depender si uno retiene la presidencia o si los otros consiguen echarlo y controlar la compañía», aseguraron fuentes de Prisa a este periódico.

«De momento Slim nunca se ha mojado en estos temas. Está en el consejo, sin más. Pero no se ha pronunciado sobre estos temas concretos nunca. Veremos a ver qué hace en la Junta porque actualmente no ha dicho si está con un bando o con el otro y allí tendrá que votar», señalaron estas fuentes.

«Luego está lo que haga Vivendi, que es clave. Vino a Prisa de la mano de Oughourlian, el Gobierno le ha vetado superar el 12% del capital… En principio apuntaría a que están con el armenio. Pero enfrentarse a un Gobierno es demasiado y los accionistas amigos de Sánchez están hablando con ellos. A ver qué pasa al final», advirtieron las fuentes consultadas.

Este diario ya publicó que Oughourlian estaba tratando de cortejar a Slim, mientras los accionistas españoles hicieron un acercamiento a Vivendi hace semanas. «Llevan meses hablando todos con todos, preparándose para la batalla de junio por el control definitivo de la empresa», explicaron.