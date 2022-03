En los últimos años están teniendo muchísimo éxito los programas de televisión de decoración, además de las revistas, y lo que hace que muchas más personas se interesen por poner sus hogares “de punta en blanco”. Hoy te mostramos un mueble de Kenay Home que triunfa en las casas más pijas y que te puedes llevar con un descuento de 500 eurazos… ¡una oferta de locos!.

Kenay Home es una tienda de decoración valenciana que está creciendo como la espuma y que se ha convertido en una fuerte alternativa a otras como Ikea, Zara Home o Maisons du Monde, y es que desde luego que nada tiene que envidiar a sus diseños. Celebrities como Blanca Suárez, Sara Carbonero, Paula Echevarría o Andrea Duro son asiduas a esta tienda y tienen muchos de los artículos en sus respectivas decoraciones.

El aparador de Kenay Home rebajado 500 euros

Se trata del Apotek Aparador 120, un espectacular mueble aparador que está a mitad de precio y ha pasado de costar 1.069€ a tener un precio de sólo 579€, nada menos que 500 eurazos de descuento, algo que no sucede habitualmente. Es un mueble muy versátil, perfecto tanto para poner en el recibidor como en el salón, la sala de estar o el dormitorio, ¡encaja prácticamente en cualquier lugar!.

Este aparador de Kenay Home es en color blanco, con los tiradores dorados, y tiene nada menos que 16 cajones repartidos en dos secciones. Lejos de parecer algo atropellado por tener tantos cajones, lo cierto es que su estética es muy atractiva, lucirá espectacular allá donde lo quieras poner… ¡Es bonito a rabiar!.

Las medidas de este precioso mueble de Kenay Home son 120 cm de ancho, 40 cm de fondo y 85 cm de alto. En cuanto a los materiales empleados en su fabricación, el principal es tablero DM para la estructura y las patas, mientras que los tiradores son de metal con acabado en dorado. El blanco de toda la estructura es lacado.

El fabricante recomienda no colocar este mueble cerca de fuentes directas de calor ni en línea directa con la luz solar. Tampoco se debe aplicar para su limpieza y cuidados productos que sean abrasivos, como pueden ser lejías, blanqueadores, disolventes, acetonas, etc. No utilices objetos punzantes o afilados, como por ejemplo rascadores, ya que pueden dañar la superficie.

Limpieza eficaz

Para una correcta limpieza, pasa un paño seco o un cepillo suave si hay suciedad, si únicamente tiene polvo bastará con que le pases un plumero. En el caso de que se haya derramado algún líquido es importante limpiarlo lo más rápido posible para evitar la formación de manchas.