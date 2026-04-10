El Ibex 35 cierra al 0,55% hasta los 18.200 puntos con Repsol como protagonista de la jornada, y no para bien (-5,5%)

Para sorpresa de muchos, los mercado suben por las noticias que llegan desde Ucrania. El principal negociador del país ucraniano con Rusia ha declarado que ve avances hacia un posible acuerdo de paz con el Kremlin, agregando que una resolución a la guerra puede no tardar mucho en llegar.

Uno de los motivos que explica que las bolsas hoy lleven todo el día en verde. También porque el precio del petróleo baja: el barril Brent se mantiene en los 95,5 dólares el barril, aunque el West Texas repunta un 0,8% y se sitúa en los 97 dólares el barril.

Y por las conversaciones de paz que se esperan este fin de semana. En concreto, estos últimos días se ha conocido el alto el fuego en Irán y la posibilidad de un acuerdo que reabra el estrecho de Ormuz.

Asimismo, el euro reacciona también al alza y sube hasta los 1,17 dólares.

En España, el Ibex 35 cierra la jornada al 0,55% y la semana con una subida del 3%. Repsol lidera las caídas, pero no es el único.

Entre otros valores, Indra (-4,8%) también es de los más perjudicados de la tabla, en una mala jornada para las acciones en defensa por las novedades en Ucrania. En negativo también les acompañan empresas como Solaria (-4,2%), Fluidra (-0,8%) o Cellnex (-0,8%).

En verde, los bancos anotan hoy una buena jornada. BBVA (+2,4%) es de las mejores de las 35 empresas, con Santander (+1,8%), Sabadell (+1,8%) y Unicaja (+1,7%) cerca. Mencionar también las subidas de ArcelorMittal (+2,9%), Naturgy (+2,4%) y Acerinox (+1,5%), además de compañías importantes como Inditex (+0,6%).

En EEUU, en cambio, los movimientos de las bolsas van en rumbos opuestos. Los principales índices de Wall Street cotizan en terreno mixto, con subidas del 0,2% para el S&P 500 y del 0,6% para el Nasdaq, mientras que el Dow Jones cae un 0,2%, tras conocerse la inflación de Estados Unidos del mes de marzo.

El dato del IPC ha resultado una décima mejor de lo esperado, ya que se coloca en el 3,3% frente al repunte del 3,4% que anticipaban los analistas.

El Nikkei japonés ha subido un 1,84%, la Bolsa de Shanghái ha ganado un 0,51% y la de Shenzhen, un 2,24%, a la vez que el Kospi surcoreano ha repuntado un 1,4% antes de las conversaciones de paz entre EEUU e Irán.

Mientras que en España el precio medio del gasóleo ha alcanzado ya este viernes el nivel de los días previos a la rebaja fiscal aprobada por el Gobierno, con 1,911 euros el litro en las gasolineras de la Península, según los datos del último análisis de Facua-Consumidores en Acción.

Mercado de renta fija

El mercado global de renta fija muestra pocas señales de recuperación. A pesar del alto el fuego, el consenso es que los precios de la energía y la inflación se mantendrán en niveles elevados durante más tiempo, desvaneciendo las esperanzas de recortes de tipos de interés que se barajaban antes del conflicto.

De hecho, paradójicamente, el alto el fuego podría inclinar la balanza hacia tipos más altos, ya que reduce el riesgo de una grave recesión económica derivada de la escasez de petróleo, dando así más margen a los bancos centrales para centrarse en combatir la inflación.

En este sentido, la atención de la sesión en el plano macro será el IPC estadounidense, con fuerte repunte esperado en tasa general, el mayor desde 2022, hasta +3,4%e vs +2,4% previo, debido al repunte del componente de energía asociado al conflicto en Oriente Medio, puesto que la tasa subyacente se mantendrá bastante estable (+2,7%e vs +2,5% anterior).

Ahora bien, ya antes de estallar el conflicto se detectaban presiones inflacionistas en la economía americana, como mostró ayer el deflactor del consumo privado subyacente de febrero (3% vs 2% objetivo), la medida de inflación preferida de la Fed.

Veremos cuál es la reacción de la Reserva Federal y si considera que esta presión inflacionista es temporal, los mercados podrían encontrar algo de alivio.

Mientras tanto, en Europa, las expectativas de múltiples subidas de tipos por parte del BCE y el Banco de Inglaterra se han moderado notablemente desde la tregua.