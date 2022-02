Muchas son las tiendas que están apostando por incluir accesorios para la cocina en su catálogo, y es que sin duda parece que está de moda aprender a cocinar, a hacer repostería o a decorar con más detalle todo lo relacionado con esta estancia de la casa tan importante. Hoy te mostramos un accesorio de cocina de Mango que tiene un estilo retro increíble con el que le dará un toque único a tu decoración para transportarla a Ibiza… ¡no te quedes sin él!.

Mango siempre ha estado especializada en moda y complementos, pero en los últimos tiempos ha añadido algunos accesorios para el hogar que resultan muy interesantes, especialmente recomendables ya que se le pueden sacar mucho partido y sus precios suelen ser excelentes. La relación calidad-precio sin duda merece la pena ya que se cuenta con la garantía de la firma española, señal de calidad.

El mantel de crochet de Mango

Se trata del Mantel individual crochet, el cual tiene un diámetro de 38 cm y un precioso diseño en color rosa oscuro que sin duda llama la atención. Un mantel que le dará un toque retro increíble y muy ibicenco a la mesa de tu cocina o del comedor, incluso lo puedes tener puesto únicamente para decorar, sin necesidad de utilizarlo en todo momento o ponerlo sólo cuando lo vayas a utilizar.

Este fantástico mantel de crochet de Mango tiene un precio actualmente de tan sólo 12,99€, un chollazo ya que sin duda le sacarás muchísimo partido y te puede durar muchos años si lo cuidas bien. Fabricado en 100% algodón y con tejido de crochet, se vende de forma individual, por lo que comprarás uno o los que necesites.

En cuanto a sus cuidados, para garantizar que te dura lo máximo es importante no lavarlo a máquina ni realizar limpieza en seco, así como no utilizar lejía, no planchar y no meter en la lavadora. Es decir, lo recomendable es lavarlo a mano.

¿Qué es el crochet?

El crochet es un tipo de tejido que se hace utilizando ovillos y madejas de diferentes tipos de lanas, siguiendo un proceso en el que se entrelazan bucles de hilo o hebras con un ganchillo para lograr la forma final que tanto lo caracteriza.

Si estás buscando un elemento que le dé un toque de estilo a tu cocina, sin duda este mantel de crochet de Mango lo hará… ¡y tú lo disfrutarás!.