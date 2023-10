Lo nunca visto en los viajes del Imserso: esto te afecta y te va a gustar mucho

Los viajes del Imserso son uno de los mayores placeres y beneficios que tienen los pensionistas, ya que le permiten realizar todo tipo de viajes de calidad por muy poco dinero. Te contamos lo nunca visto en los viajes del Imserso, algo que te va a gustar, y mucho, si estás jubilado y tienes pensado hacer alguno… ¡toma nota!.

¿Se puede viajar con el Imserso sin ser jubilado?

El Programa de Turismo de este año ofrece 820.000 plazas para las nuevas inscripciones, y se ha confirmado que pueden ser ampliables en el caso de que llegue a superarse el número de solicitudes. Por todos es sabido que los viajes del Imserso son para los jubilados, un beneficio que permite viajar por muy poco dinero, y muchas personas se preguntan si es posible disfrutar de esos viajes sin haber llegado aún a la jubilación, y lo cierto es que sí es posible si se cumplen una serie de requisitos.

Aunque en principio son viajes únicamente para personas mayores de 65 años que ya están jubiladas, éstas pueden llevar acompañantes que no es necesario que hayan llegado a esa edad, aunque deben cumplir una serie de requisitos que son los siguientes:

Quien vaya a ser acompañante debe ser cónyuge, pareja de hecho o personas con las que se constituye una unión estable, sin necesidad de que éstas sean también pensionistas.

Los viajeros podrán ir acompañados de sus hijos con discapacidad igual o superior al 45%, siempre y cuando viajen con sus padres y se alojen en la misma habitación.

Los acompañantes deben ser personas independientes que no tengan dependencia de terceros para realizar actividades básicas del día a día.

¿Cómo inscribirse en el Imserso?

Si eres jubilado y todavía no te has inscrito en el Imserso, que sepas que las solicitudes para participar en el Programa de Turismo se pueden presentar en dos plazos, el primero en enero (si quieres viajar de febrero a agosto) y el segundo en mayo (para viajar de septiembre a diciembre), aunque con los problemas y cancelaciones que ha habido este año, no empezarán hasta este mes de octubre.

Las inscripciones en el Imserso se pueden realizar por dos vías: