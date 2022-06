Lefties arrasa con estas zapatillas y su sorprendente diseño

Hazte con unas zapatillas con estilo por menos de 15 euros con la rebaja que arrasa en Lefties. Estas zapatillas arrasan por su diseño y ahora están rebajadas un 50%, no las dejes escapar, están volando en todas las tallas, pero aún quedan algunas disponibles.

Uno nunca tiene suficientes zapatillas en la colección, son una opción cómoda y polivalente para diario y por ello, se suelen usar de manera intensiva. Ahora en Lefties cuentan con la novedad que más te pondrás este verano tirada de precio, son bonitas, sencillas y fáciles de combinar.

Las zapatillas que arrasan en Lefties por su precio y diseño

Las zapatillas deportivas combinadas que están arrasando en Lefties tienen un diseño moderno que combina un blanco puro con colores y materiales llamativos para darle un rollazo urbano que enamora desde el primer vistazo. Podrás encontrar un estampado animal print con detalles en rosa, amarillo y azul pastel y el toque final se lo dará la franja de brillos en color plateado.

Es una opción atrevida para diario, pero, a la vez, es sencilla de combinar. Te las podrás poner a diario y las notarás tan cómodas que se volverán tus zapatillas deportivas favoritas desde el primer uso. Tienen un cómodo cierre de cordones que podrás ajustar a las necesidades de tu pie y estos son de un bonito blanco más que acertado para el diseño de la zapatilla.

La suela está pensada para ofrecerte amortiguación durante la pisada y la puntera cuenta con un refuerzo de goma para evitar que los golpes dañen el zapato a los pocos usos. Si las mimas como se merecen, parecerá que estrenes zapatillas toda la temporada. No te podrás creer que las has comprado por 12,99 euros, un precio de escándalo para un modelo polivalente y moderno que no te querrás quitar.

Una rebaja para renovar tu colección de zapatillas

La época de rebajas es la oportunidad perfecta para renovar tu colección de básicos al mejor precio. Estas zapatillas de Lefties son el mejor ejemplo, podrás sumar unas zapatillas básicas en blanco que siempre quedan bien a tu armario por menos de 15 euros. Es el chollazo en moda de la semana que no puedes dejar escapar.

Uno de los puntos fuertes de estas zapatillas es la combinación de tejidos resistentes, pero transpirables, así podrás usarlas durante todo el año y tu pie se mantendrá fresco y libre de molestias por muy largo que se haga el día. Las usarás hasta la saciedad y no dejarás que descansen en el armario ni un día.

Lefties no para de sorprendernos con sus deportivas. Si solo con verlas ya se han convertido en tu ‘crush’ de la temporada, tienes que correr a su página web para hacerte con ellas. Están arrasando en todas las tallas y con el precio que tienen, seguro que vuela todo el stock en cuestión de horas. Después solo querrás que te lleguen a casa para poder empezar el verano pisando fuerte con una zapatilla bonita, práctica y comodísima.