La Justicia lo confirma: los trabajadores que fumen en su jornada laboral tendrán que devolver el tiempo perdido antes de que acabe el día

Máxima precaución: la empresa te podrá sancionar e incluso despedir por salir a fumar. Los trabajadores que fumen durante su jornada laboral tendrán que devolver el tiempo perdido y, en caso contrario, se podrán tomar medidas legales con los empleados que realicen esta conducta de forma continuada. Por ello, Juanma Lorente, un abogado experto en derecho laboral, ha avisado a los asalariados sobre sus obligaciones. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los trabajadores y sus deberes durante la jornada laboral.

Esto es un clásico en las empresas de toda España: los trabajadores que abandonan su puesto durante la jornada laboral para salir a la calle a echar un cigarro. Esto ha pasado y pasará siempre en nuestro país, pero los empleados que lo hagan tienen que andar con ojo, ya que están obligados a devolver este tiempo perdido bajo riesgo de recibir una sanción e incluso algo peor: acabar siendo despedido de forma procedente.

Los trabajadores sí que podrán disfrutar de un mínimo de 15 minutos durante su jornada laboral. El artículo 34.4 del Estatuto de los Trabajadores deja claro que los empleados pueden disfrutar de esta «pausa del bocadillo» siempre y cuando la jornada sea de más de seis horas y esto esté registrado en el convenio colectivo. De esta forma, siempre y cuando se cumplan estas premisas, podrán disfrutar de este break sin tener que devolver el tiempo perdido.

Los trabajadores que fumen durante la jornada laboral

Un caso distinto ocurre con las habituales pausas para fumar que no están reflejadas en ningún estatuto. Este es un tiempo que después se debe devolver a la empresa. Así lo asegura Jaime Lorente, abogado laboralista, que suele ofrecer vídeos didácticos a sus miles de seguidores. «Fumar no es tiempo de trabajo, hay que devolverlo», dice el titular del vídeo que comienza con una frase clara: «Lo siento mucho, pero si sales a fumar durante tu trabajo, tienes que recuperar el tiempo que has estado fuera».

«La empresa puede ponerte prácticamente un cronómetro para que tú pulses cuando sales y pulses cuando vuelves. Este tiempo tendrás que recuperarlo antes de salir de tu trabajo; si no, estás incumpliendo tu jornada laboral y la empresa te puede sancionar», avisa este experto en derecho laboral sobre los peligros de salir a fumar y no devolver este tiempo.

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«Si tú quieres salir a fumar en tu descanso de 15 minutos durante tu jornada laboral, oye, perfecto, pero si ya quieres salir a fumar durante tu jornada en otros momentos, que sepas que lo tienes que recuperar», dice sobre una norma que está muy clara: si sales a fumar durante tu jornada laboral, tienes que devolver este tiempo perdido bajo riesgo de sanción. «Fumar no es como ir al baño, no es una necesidad fisiológica humana. Por lo tanto, efectivamente, podrás fichar tanto a la salida como a la entrada», cuenta.

«Bajo mi punto de vista, es un aliciente para fumar menos o dejar de fumar directamente. Esto aplica igual a los cigarros que a los vapers», opina Jaime Lorente en un vídeo que cuenta con miles de visualizaciones y medio millar de comentarios de trabajadores que han opinado al respecto.

Así que ya sabes: si eres fumador habitual y realizas esta práctica en tu día a día, tendrás que devolver el tiempo a la empresa. En caso contrario, la ley dará razón a la empresa para poder tomar medidas legales en caso de sanción y en caso de reiteración ante un despido procedente.