Desde Adif se comunicó que la línea de trenes a Málaga se iba a abrir después de la Semana Santa, pero dos semanas después todavía sigue sin conocerse la fecha de la reapertura y Adif no ha ofrecido más información sobre este tema. En consecuencia, ante la falta de información desde Iryo han decidido mantener hasta el 27 de abril el ERTE a los trabajadores de la línea de Málaga.

En concreto, se trata de 40 trabajadores de Iryo de este recorrido y los afectados serían 26 trabajadores de la compañía en Málaga, además de 14 maquinistas de Madrid.

Iryo tomó esta decisión después de que la Dirección General de Trabajo de la compañía constatara la existencia de causa de fuerza mayor derivada de la suspensión del corredor sur (ruta Madrid-Málaga) por parte de Adif. «Una medida que ha impactado directamente en la operativa de Iryo en la base de Málaga», explicaban desde Iryo.

Las explicaciones de Adif sobre el retraso

En el mes de febrero, Adif se justificaba indicando que había retrasos por las condiciones meteorológicas. «Los equipos de Adif en Adamuz están trabajando para recuperar tan pronto sea posible y en plenas condiciones el tráfico ferroviario. Hasta la fecha se han llevado a cabo trabajos de plataforma y superestructura, quedando algunos trabajos por realizar que dependen de la meteorología», explicaban desde Adif.

Así, desde el administrador ferroviario se especificaba que «las lluvias pueden retrasar algunos trabajos que necesitan hacerse sin lluvia por lo que la finalización de todos los trabajos de reparación de la infraestructura en Adamuz dependen, en parte, de la evolución meteorológica». No obstante, las precipitaciones intensas en la zona ya han terminado, y desde Adif al ser preguntados por OKDIARIO acerca de una nueva fecha de apertura y la causa de los retrasos, no se ha obtenido respuesta.

Primer convenio colectivo de Iryo

A principios del mes de abril, Iryo firmó su primer convenio colectivo, en el que se establecía una subida salarial mínima del 4,7%, la reducción de la jornada anual de 220 a 212 días de trabajo y mejoras en distintos aspectos de la ordenación laboral, con efectos desde el 1 de enero de 2026.

El acuerdo dará cobertura a 460 empleados, exceptuando al colectivo de maquinistas que ya dispone de un Convenio Franja, y supone un avance significativo en la consolidación del proyecto de la compañía, al dotar de mayor estabilidad, homogeneidad y previsibilidad a las condiciones laborales, en un contexto de crecimiento y desarrollo del sector ferroviario liberalizado.

«Nada de esto ha sido automático ni ha llegado por simple voluntad de la empresa. Ha sido necesario un proceso negociador exigente, largo y complejo, en el que ha hecho falta trabajo, constancia y una defensa firme de los intereses de quienes sostienen cada día la actividad de Iryo con su esfuerzo y profesionalidad», explicaban desde el sindicato Alferro.