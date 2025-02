Míriam Nogueras, la portavoz de Junts en el Congreso, ha pedido que el salario mínimo interprofesional (SMI) sea más alto para Cataluña en comparación con el resto de España por el elevado coste de la vida en esta comunidad. A esta propuesta, la réplica del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha centrado en sacar pecho con los datos de crecimiento económico y empleo de España.

En la sesión de control al Gobierno celebrada este miércoles en la Cámara Baja, la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, se ha unido al debate sobre el SMI que mantienen los socios del Gobierno de coalición, PSOE y Sumar, a cuenta de la tributación del IRPF y ha solicitado a Pedro Sánchez que esta paga sea más alta en Cataluña.

El SMI de Cataluña más alto

El motivo principal de Junts para exigir esta subida de salario más elevada para Cataluña es «el coste de vida» de esta comunidad autónoma. «¿Por qué el salario mínimo tiene que ser igual si el coste de la vida es distinto? ¿Por qué no tener en cuenta el coste de la vida? Si no lo hacen, empobrecen cada día un poco más a las personas que viven en Cataluña. Y esto no es igualdad», ha reclamado Nogueras.

Por su parte, Pedro Sánchez no ha recogido el guante sobre esta propuesta y se ha limitado a señalar que la situación económica en España es positiva a pesar del contexto internacional difícil. El presidente del Gobierno considera que España va «con un rumbo cierto hacia el pleno empleo, hacia un crecimiento al final de la legislatura y hacia una consolidación de las cuentas públicas con un fortalecimiento del Estado del bienestar».

Pagar el IRPF por el SMI

Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, perdió la batalla con la titular de Hacienda, María Jesús Montero, y los perceptores del salario mínimo tendrán que tributar por IRPF, algo de lo que estaban exentos hasta este momento. En las anteriores subidas del salario mínimo aprobadas por Yolanda Díaz, Hacienda elevaba el mínimo exento en la misma cuantía para evitar que estos trabajadores -unos dos millones- no tuvieran la obligación de tributar por IRPF. Este año, con la subida del salario mínimo un 4,4%, Hacienda ha decidido no elevar el mínimo exento ante el agujero que haría a las arcas públicas, unos 2.000 millones de euros.

Los trabajadores que cobren el salario mínimo verán como este año su sueldo sube un 4,4%, unos 50 euros brutos mensuales, hasta los 1.184 euros en 14 pagas. Yolanda Díaz había echado el resto para que Montero aceptase que el mínimo exento se elevara en ese 4,4% para evitar que los trabajadores que cobran ese salario mínimo tuvieran que hacer la declaración de la renta.

Pero Hacienda se ha negado y los empleados que tengan ese sueldo tendrán que tributar por IRPF, lo que no quiere decir, según Hacienda, que tengan que pagar, ya que la declaración le puede salir a cobrar. Desde el Ministerio de Hacienda defienden que, con este incremento, «la mayor parte de trabajadores que ganan el SMI seguirán sin sufrir retenciones por el IRPF». Al mismo tiempo, el Ejecutivo asegura que la minoría que pueda sufrir una retención pagará muchos menos impuestos que los que pagaría con el IRPF vigente con el Partido Popular.