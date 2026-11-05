Jorge Morales, ingeniero industrial, avisa a España por lo que llega éste invierno con el gas: «Las tarifas no reguladas serán más caras»

La llegada del frío que parece que ya se nota en muchas ciudades españolas esta misma semana, vuelve a poner la factura del gas en el centro de atención de muchos hogares. El precio de esta materia prima ha subido con fuerza durante los últimos meses y Europa afronta el invierno con unos almacenamientos inferiores a los de otros años. En España, el Gobierno ya ha intervenido para limitar parte de esa subida en la tarifa regulada, una medida que puede marcar una diferencia importante entre quienes están acogidos a la TUR y quienes tienen contratado el gas en el mercado libre.

Jorge Morales de Labra, ingeniero industrial y director de Próxima Energía, explicó en Antena 3 Noticias qué puede ocurrir durante los próximos meses y ha lanzado una recomendación muy clara. A su juicio, quienes utilizan gas para la calefacción deberían revisar cuanto antes qué contrato tienen, porque las tarifas que no estén reguladas pueden resultar bastante más caras durante este invierno. «Todo el mundo se tiene que ir a la TUR del gas», aseguró en Antena 3 Noticias.

Jorge Morales avisa de la subida del precio del gas

Morales ha recordado que el precio del gas ha cambiado considerablemente en apenas un año. «El año pasado el gas cotizaba en 35 y ahora mismo está en 72», explicaba durante su intervención, después de señalar que pocas semanas antes incluso había superado los 80 euros. Una subida de esta magnitud termina trasladándose, antes o después, a los recibos de los consumidores. El experto pone un ejemplo muy directo: una factura de 300 euros cada dos meses podría terminar acercándose a los 600 euros si todo el incremento del coste de la materia prima llegara directamente al cliente.

El Gobierno ha decidido intervenir precisamente para evitar un salto de esa magnitud en la tarifa regulada. El Real Decreto-ley 25/2026 establece que, en la revisión del 1 de octubre, el incremento del coste de la materia prima utilizado para calcular la TUR no puede superar el 35% respecto al trimestre anterior. En enero de 2027, la subida estará limitada al 15% y Morales calcula que ese límite puede traducirse en un incremento bastante menor en la factura final. «Seguramente será de un 15% de subida del recibo final», apunta, aunque también advierte de que la evolución de los mercados durante los próximos meses seguirá siendo determinante.

La TUR del gas cambia el escenario para este invierno

La Tarifa de Último Recurso, conocida como TUR, es la tarifa regulada del gas natural. Sus precios se revisan periódicamente y, en esta ocasión, el Gobierno ha introducido límites extraordinarios para frenar el efecto de la subida del mercado internacional. La resolución publicada en el BOE el 1 de octubre fija, por ejemplo, un término variable de 5,25 céntimos por kWh para la TUR 1, destinada a consumos de hasta 5.000 kWh al año; 5,04 céntimos para la TUR 2 y 4,69 céntimos para la TUR 3. A estas cantidades hay que añadir el término fijo y los impuestos correspondientes.

Es precisamente esta protección la que ha llevado a Morales a recomendar el cambio. «Cualquiera que tenga una tarifa que no sea la TUR va a pagar muchísimo más la calefacción durante este invierno», afirmó. Su recomendación alude tanto las viviendas con caldera individual como las comunidades de propietarios que utilizan sistemas colectivos, siempre que cumplan los requisitos establecidos para acogerse a la tarifa regulada.

«Todo el mundo se tiene que ir a la TUR del gas»

Morales lleva semanas insistiendo en esta cuestión y considera que la publicación de las nuevas condiciones en el BOE despeja cualquier duda. «Lo llevo diciendo un mes, pero ahora ya está en el BOE. Todo el mundo se tiene que ir a la TUR del gas», señaló durante su intervención en Antena 3 Noticias. Y el ingeniero utiliza incluso la expresión «desbandada ya» para insistir en que los consumidores revisen cuanto antes sus contratos. Su argumento es que las comercializadoras del mercado libre tienen más dificultades para igualar unos precios que están siendo contenidos mediante regulación pública.

Europa llega al invierno con menos gas almacenado

La otra preocupación que señala Morales tiene que ver con las reservas de gas europeas. Durante su intervención quiso avisar de que los depósitos están en niveles bajos y reconoce que es difícil saber si las medidas actuales serán suficientes para cubrir todo el invierno si los precios vuelven a dispararse.

Los datos disponibles confirman que los almacenamientos europeos están por debajo de sus niveles históricos. La Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía de la Unión Europea señaló a finales de octubre que las reservas estaban alrededor del 75%, después de un verano en el que el llenado avanzó más despacio de lo habitual.

La situación, sin embargo, no implica por ahora un problema de suministro. La Comisión Europea aseguró en septiembre que no existe un riesgo inmediato y destacó que la Unión Europea está mejor preparada que durante la crisis energética de 2021 y 2022 gracias a una mayor diversificación de proveedores, más capacidad para importar gas natural licuado y una reducción del consumo. Pero el invierno y las temperaturas de los próximos meses tendrán mucho que decir. Morales insiste, mientras tanto, en una cuestión mucho más inmediata para los consumidores españoles: comprobar qué tarifa de gas tienen contratada antes de que llegue el periodo de mayor consumo.