John Maynard Keynes, economista británico: «Cuando la acumulación de riqueza no tenga importancia para tener un alto nivel social, habrá un gran cambio en los códigos morales»
La célebre afirmación del economista británico John Maynard Keynes («Cuando la acumulación de riqueza no tenga importancia para tener un alto nivel social, habrá un gran cambio en los códigos morales») ha recuperado protagonismo en una época marcada por grandes transformaciones económicas, tecnológicas y culturales. Esta frase resume uno de los pensamentos más interesantes de Keynes: la posibilidad de que el progreso económico permitiera a las personas dejar de organizar su vida en torno a la búsqueda incesante de riqueza.
John Maynard Keynes escribió sus reflexiones en 1930, en plena crisis económica global, imaginando un futuro en el que el crecimiento de la productividad resolvería buena parte de los problemas materiales de la humanidad. Su predicción no consistía únicamente en un aumento de la riqueza colectiva, sino que proponía que las personas pudieran dedicar menos tiempo al trabajo y más al desarrollo personal. En este contexto, la acumulación de riqueza dejaría de ser el principal indicador del prestigio social.
La reflexión de John Maynard Keynes sobre la acumulación de riqueza
Durante buena parte de la historia moderna, la riqueza ha sido uno de los principales mecanismos para medir el éxito individual. Sin embargo, diversos estudios sociológicos muestran que las nuevas generaciones tienen una relación más compleja con el consumo. Si bien el dinero continúa siendo importante, cada vez se valora más el equilibrio entre la vida personal y profesional. Para algunos investigadores, esta evolución podría interpretarse como un primer paso hacia el cambio moral que Keynes imaginó hace casi un siglo.
¿Ha llegado el cambio moral? Responder a esta pregunta no es tarea sencilla. Por un lado, existen señales de transformación; muchas personas priorizan experiencias sobre bienes materiales, al tiempo que valoran el aprendizaje continuo y las relaciones personales, y muestran mayor sensibilidad hacia los problemas ambientales y sociales. Pero, por otro lado, la la riqueza continúa ejerciendo una enorme influencia en la sociedad actual. Teniendo esto en cuenta, el cambio moral imaginado por Keynes se encuentra en una fase en la que conviven valores tradicionales y nuevas aspiraciones.
Las mejores frases
- «Las ideas de economistas y filósofos políticos son mucho más poderosas de lo que suele creerse»
- «El mercado puede permanecer irracional más tiempo del que usted puede permanecer solvente»
- «Cuando las circunstancias cambian, yo cambio de opinión»
- «A largo plazo todos estaremos muertos»
- «Los especuladores son una consecuencia y no una causa de los precios altos»
- «La inflación es injusta; la deflación, inconveniente»
- «No hay medio más sutil o más seguro de trastocar la base existente de la sociedad que corromper el dinero»
- «Con un proceso continuo de inflación, los gobiernos pueden confiscar una parte importante de la riqueza de sus ciudadanos»
- «Lo inevitable rara vez sucede; es lo inesperado lo que suele ocurrir»
- «El flujo de dinero es un lazo entre el presente y el futuro»
- «Es mejor estar más o menos bien que estar equivocado»
- «No entiendo cómo la quiebra universal puede acercarnos a la prosperidad»
- «El amor al dinero como posesión será reconocido algún día como una morbilidad desagradable»
- «No hay razones intrínsecas para la escasez de capital»
- «Los hombres no siempre morirán en silencio»
- «Cada uso de nuestros recursos es a expensas de un uso alternativo»
- «La mayoría de los hombres adoran el dinero y la seguridad más que la creación y la construcción»
- «El estudio de la economía exige una rara combinación de capacidades»
- «El papel del crédito bancario es financiar la recuperación de los negocios»
- «Pienso que modificando sabiamente el capitalismo puede volverse más eficiente»
- «No está lejos el día en que el problema económico ocupará un lugar secundario»
- «Los gobiernos suelen dirigir la indignación popular contra los especuladores»
- «Los periodos largos son una guía engañosa para los asuntos de actualidad»
- «La comodidad y los hábitos hacen que muchas personas renuncien fácilmente a la libertad»
- «Las ideas forman el curso de la historia»
- «Cuando el desarrollo del capital se convierte en un subproducto de un casino, algo se ha hecho mal»
- «Evitar los impuestos es el único esfuerzo intelectual que tiene recompensa»
- «El antiguo Egipto debió parte de su riqueza a sus grandes obras»
- «No me siento lo más humilde ante la inmensidad de los cielos»
- «Debería haber bebido más champán»
- «Einstein se convirtió en un símbolo del intelecto y del coraje»
- «Newton no fue el primero de la era de la razón; fue el último de los magos»
«Los recursos de la naturaleza y el ingenio humano son extraordinariamente fértiles»
- «El crédito barato y abundante es esencial para impulsar la economía»
- «Los trabajadores aceptan peor una reducción salarial que un aumento de los precios»
- «Los economistas deben evolucionar con su tiempo y no vivir únicamente del pasado»
- «Los hombres prácticos suelen ser esclavos de algún economista difunto»
- «Si te debo una libra tengo un problema; si te debo un millón, el problema es tuyo»