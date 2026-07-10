John Maynard Keynes, economista británico: «Cuando la acumulación de riqueza no tenga importancia para tener un alto nivel social, habrá un gran cambio en los códigos morales»

La célebre afirmación del economista británico John Maynard Keynes («Cuando la acumulación de riqueza no tenga importancia para tener un alto nivel social, habrá un gran cambio en los códigos morales») ha recuperado protagonismo en una época marcada por grandes transformaciones económicas, tecnológicas y culturales. Esta frase resume uno de los pensamentos más interesantes de Keynes: la posibilidad de que el progreso económico permitiera a las personas dejar de organizar su vida en torno a la búsqueda incesante de riqueza.

John Maynard Keynes escribió sus reflexiones en 1930, en plena crisis económica global, imaginando un futuro en el que el crecimiento de la productividad resolvería buena parte de los problemas materiales de la humanidad. Su predicción no consistía únicamente en un aumento de la riqueza colectiva, sino que proponía que las personas pudieran dedicar menos tiempo al trabajo y más al desarrollo personal. En este contexto, la acumulación de riqueza dejaría de ser el principal indicador del prestigio social.

La reflexión de John Maynard Keynes sobre la acumulación de riqueza

Durante buena parte de la historia moderna, la riqueza ha sido uno de los principales mecanismos para medir el éxito individual. Sin embargo, diversos estudios sociológicos muestran que las nuevas generaciones tienen una relación más compleja con el consumo. Si bien el dinero continúa siendo importante, cada vez se valora más el equilibrio entre la vida personal y profesional. Para algunos investigadores, esta evolución podría interpretarse como un primer paso hacia el cambio moral que Keynes imaginó hace casi un siglo.

¿Ha llegado el cambio moral? Responder a esta pregunta no es tarea sencilla. Por un lado, existen señales de transformación; muchas personas priorizan experiencias sobre bienes materiales, al tiempo que valoran el aprendizaje continuo y las relaciones personales, y muestran mayor sensibilidad hacia los problemas ambientales y sociales. Pero, por otro lado, la la riqueza continúa ejerciendo una enorme influencia en la sociedad actual. Teniendo esto en cuenta, el cambio moral imaginado por Keynes se encuentra en una fase en la que conviven valores tradicionales y nuevas aspiraciones.

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