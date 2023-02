Lidl cuenta con un bazar de productos que siempre sorprende a sus clientes ya que es cada vez más variado y siempre con precios muy económicos. Una de sus recientes novedades es ya uno de los productos del bazar de estos supermercados que más se vende, especialmente de cara a la próxima temporada de primavera y verano. Un producto que va a provocar que ya no tengas que comprar algo que resulta esencial en muchas casas dado que Lidl tiene la máquina perfecta para crearlo.

Lidl tiene la máquina perfecta para hacer hielo

Todos recordamos la «crisis del hielo» que vivimos hace apenas unos meses y aunque ahora estamos en invierno y apenas supone un problema comprar hielo, lo cierto es que antes de que lo pensemos volveremos a estar en temporada de calor y querremos que nuestras bebidas estén frías. Para evitar que de nuevo suceda lo del año pasado, o si de hecho deseas poder disponer ya de hielo cuando a ti te apetezca, Lidl tiene una solución que resulta perfecta y que ya está arrasando en ventas.

Se trata de la Máquina de cubitos de hielo. Una máquina con la que te será fácil hacer hielo de modo que no vas a tener que depender nunca más de que hayan o no, bolsas de hielo en el supermercado. Una máquina que funciona de forma sencilla y que evitará problemas como los vividos el verano pasado cuando no había manera de encontrar hielo en ningún supermercado o la venta estaba limitada a una sola bolsa por persona.

La máquina para hacer cubitos de hielo funciona a partir de un depósito de agua integrado que tiene capacidad para 2,1 litros de agua. Sin la necesidad de conexión de agua y tampoco sin que tengamos que preenfriar.

Una vez llenamos el depósito de agua y encendemos la máquina tenemos que esperar apenas diez minutos para empezar a ver los cubitos. En concreto, podemos tener 9 cubitos de hielo grandes en 9 minutos o 9 cubitos de hielo pequeños en 7 minutos. Con el depósito lleno podemos llegar a generar hasta 800 gramos de cubitos o también, 11 o 12 kilos de hielo en un tiempo de 24 horas.

La máquina cuenta con un panel de control de tacto suave para que nos sea más fácil hacer el hielo y además se incluye una pala para poder ir sacando los cubitos.

Disponible en las tiendas de Lidl y online y de la marca Silvercrest, con garantía de 3 años, esta máquina para hacer hielo tiene un precio de 99,99 euros.