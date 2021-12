La irresponsabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez abocará a España a un caos logístico los días 20, 21 y 22 de diciembre. La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) comenzará el paro patronal en menos de 72 horas y el Ministerio de Transportes aún no ha trasladado a los camioneros una propuesta detallada sobre las peticiones, lo que podría alargar la negociaciones al fin de semana y provocar que se firme un acuerdo ‘in extremis’. Una situación que ha desbordado al sector por la preocupación de las empresas de quedarse sin genero y ha disparado la demanda un 100% desde el inicio de la semana.

Según fuentes cercanas al proceso en conversaciones con este diario, «la convocatoria de paro prevista para los días 20, 21 y 22 de diciembre se mantiene porque los motivos que llevaron a convocar este paro no han cambiado pese a anunciarlo hace un mes». «Las empresas del sector tienen que hacer frente a una fuerte subida de los costes -especialmente el carburante- que luego no pueden repercutir en sus clientes ante la falta de herramientas jurídicas para ello -cláusula del gasóleo obligatoria- y la clara posición de dominio de dichos clientes que, en algunos casos, incluso amenazan con rebajar los precios», añaden.

«Además, nuestros profesionales siguen soportando tiempos de espera desorbitados y tienen que realizar las labores de carga y descarga. Del mismo modo, otras cuestiones, como la posible imposición de peajes, la desaparición del gasóleo profesional o la falta de la devolución de los 200 millones del céntimo sanitario ponen en peligro la viabilidad de nuestras empresas y, en consecuencia, la recuperación de la economía española», critican las citadas fuentes.

Desde el martes sin una propuesta

La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) mantiene el talante negociador, aunque por el momento no hay prevista una próxima reunión y se está a la espera de recibir una propuesta por escrito del Gobierno que concrete y detalle su contenido para poder lograr algún avance. Ante esta situación, se mantiene por unanimidad que el cese de actividad y lejos de las últimas declaraciones realizadas por la secretaria de Estado, Isabel Pardo de Vera, o de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, que auguran que no habrá paro, la realidad es muy distinta.

Así, los camioneros denuncian que el Gobierno de Pedro Sánchez no haya mandado una propuesta detallada en dos días, sobre todo si tenemos en cuenta que quedan menos de 72 horas para que España este sumida en un auténtico caso logístico. Ante este escenario, el miedo de las empresas por quedarse sin producto en la semana más importante del año se ha disparado y los servicios ya están «totalmente colapsados por el aumento de la demanda».

«No podemos duplicar turnos esta semana para que los comercios de fruta, las tiendas de textil o las pescaderías de barrio no se vean afectados por el paro patronal, cuando está decisión no está en nuestro tejado si no en el del Gobierno que lleva más de cuatro años sin escuchar nuestras peticiones, mientras miles de empresas están al borde de la quiebra», explican.