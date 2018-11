Clave 9: El ahorro

Como cada sábado, en OKDIARIO, te desgranaré otra clave para que estés en disposición de poder decidir si quieres jubilarte antes de los 50 años.

En el video anterior explicábamos la importancia de diferenciar entre gastar e invertir, y en esta clave trataré de explicar por qué el ahorro y la inversión van prácticamente siempre de la mano.

Dice un refrán que “quien bien te quiere, te hará… ¿AHORRAR?” Sí, en nuestro caso y con el objetivo que perseguimos, así es. El ahorro es fundamental y necesario para poder jubilarnos a la edad que queramos.

¿Por qué es así? Porque nuestra capacidad de ahorro definirá qué cantidad de dinero puedes disponer para invertir, posteriormente conseguir ingresos pasivos, y con esto, alcanzar la deseada libertad financiera.

Por desgracia, basándonos en datos económicos, los españoles sólo consiguen ahorrar 10.000 euros al año, sin embargo, los alemanes ahorran cuatro veces más, es decir unos 40.000 euros al año.

Uno de los objetivos que nos marcamos en este vídeo es vivir por debajo de nuestras posibilidades, no por encima, como muchas veces nos ocurre. Me gustaría dejar claro que cuando afirmo que hay que vivir por debajo de tus posibilidades, no pretendo que vivas siendo “tacaño” o que vivas sin disfrutar de la vida. Para nada se trata de eso, si no de que gastes y vivas con cabeza.

Para mí, vivir por debajo de mis posibilidades no significa ser un infeliz, significa que el dinero que consigo ahorrar de mis ingresos, me va a permitir ser mucho más feliz en el futuro que si lo destino a ciertos gastos innecesarios y superficiales en el momento.

Cuanto antes empecemos a ahorrar y a invertir, mucho mejor nos irá en el futuro.

En ocasiones, vinculamos nuestra felicidad a un nivel de vida o gasto determinado, a un estatus social alto. Considero que no deberíamos de basar nuestra felicidad simplemente en apariencias… No hay nada más valioso que la libertad.

Para terminar esta clave, te diré que si no generas ahorro, tienes “crudo” tu futuro.

