Desde que Jean-Philippe Imparato fue nombrado CEO de Alfa Romeo en enero de 2021 para pilotar el gran cambio hacia la electrificación ha demostrado su pasión y disciplina para reflotar el negocio de la marca de automóviles, con ADN italiano, para volver a beneficios tras atravesar una ‘mala racha’. Un objetivo que busca conseguir con el lanzamiento del Alfa Romeo Tonale, un SUV compacto con el que prevé duplicar su cuota de mercado y conquistar a todo tipo de clientes pese al contexto complicado que vive el sector por la falta de suministro y el conflicto bélico en Ucrania. Factores que han provocado un aumento de los precios por la subida de los costes de la energía y de las materias primas.

En una entrevista para OKDIARIO, el directivo de origen francés ha confirmado que el contexto al que se enfrenta la economía mundial tras el impacto de la crisis del coronavirus -que provocó el retraso del lanzamiento del Alfa Romeo Tonale- y la guerra entre Rusia y Ucrania ha provocado que los costes de las empresas se disparen obligando a trasladarlos a los consumidores.

«El precio de los automóviles está aumentando hoy para todas las marcas, incluido Alfa Romeo, ya que se busca aportar valor al vehículo en su interior, por eso hay que diferenciar entre precio y valor. Estamos creando el contenido que necesitamos para convencer a nuestro cliente de que incluso si fijamos el precio del automóvil, el valor interno es de primer nivel», explica Imparato.

En la actualidad, la firma del grupo Stellantis tiene a la venta dos modelos, el Alfa Romeo Giulia y el Stelvio, de ahí la importancia del Tonale, modelo que este diario ha podido probar en la presentación internacional de Milán (Italia). El CEO de Alfa Romeo asegura que «el nuevo lanzamiento significa la metamorfosis de la marca. Primero, porque es el primer Alfa Romeo desde 2015 y esto es muy importante para el equipo. En segundo lugar, cabe destacar que es el primer coche de la marca lleno de conectividad de software y que, además, incluye la apertura al mundo del NFT. Y tercero, porque es el primer Alfa Romeo electrificado de la gama -no tendrá una versión 100% eléctrica, pero sí una híbrida enchufable-, lo que se traduce en un paso muy grande hacia el futuro. Un nuevo capítulo en nuestro desarrollo».

«Alfa Romeo ya no quiere cambiar de estrategia cada mañana, para ello hemos elaborado un plan estratégico muy concreto para conseguir a partir de 2027 que todos los modelos que lancemos al mercado sean puramente eléctricos. Así, cada año lanzaremos un gran producto al mercado y el primer paso es el Alfa Romeo Tonale», anuncia Imparato. No obstante, el ex de Peugeot ha insistido en que «nunca se comprometerá la calidad en términos de experiencia del producto», para seguir haciendo gala del ADN premium de la marca italiana con más de 110 años de historia.

Preguntado por el futuro de Alfa Romeo en el mercado español, Imparato ha asegurado que «España es un país perfecto para este lanzamiento, ya que el segmento SUV es uno de los más importantes y también atraerá a los amantes de la conectividad». «Con el Tonale buscamos duplicar nuestra cuota de mercado abriendo nuestro nicho de clientes a las familias, mujeres y público joven que busca un coche premium para disfrutar de la conducción».